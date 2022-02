1 Wer einen Tagesticket-Gutschein für den Europa-Park bekommt und diesen in der günstigeren Nebensaison einlöst, würde theoretisch sieben Euro zurückbekommen. Praktisch verfällt der Betrag jedoch. Foto: Bender, Adobe Stock / Bearbeitung: Geitlinger

Egal ob Bahn, Konzertveranstalter oder Laden: Wird ein Gutschein nicht vollständig eingelöst, wird die Restsumme dem Kunden gutgeschrieben. Anders beim Europa-Park: Dort verfallen Restbeträge für Tagesticket-Gutscheine ersatzlos.















Link kopiert

Rust - Der Europa-Park verfolgt seit der Sommersaison 2021 ein neues Preismodell. Während Besucher zuvor in der Sommer- beziehungsweise der Wintersaison für jeden Tag gleich viel zahlten, hängt der Eintrittspreis seitdem davon ab, an welchem Tag man den Europa-Park besucht. So zahlen Erwachsene in der neuen Saison etwa während Ferienzeiten oder an Feiertagen den Höchstpreis von 62 Euro, an weniger beliebten Tagen einen verminderten Preis von 55 Euro.

Gutscheine für einen Parkeintritt sind online jedoch nur für 62 Euro erhältlich und: "Ein möglicher Restbetrag wird nicht ausbezahlt", ist auf der Europa-Park-Homepage zu lesen. Das heißt: Wenn sich der Beschenkte für einen weniger frequentierten Tag für 55 Euro entscheidet, wird ihm der Restbetrag nicht gutgeschrieben. Die sieben zu viel gezahlten Euro verfallen.

Lesen Sie auch: Europa-Park erhöht Eintrittspreise in Hochsaison

Bislang gab es erst vereinzelt Beschwerden

Auf die Frage unserer Redaktion, warum dies so gehandhabt wird, antwortete Park-Sprecherin Juliana Bachert: "Der Europa-Park möchte den Beschenkten die volle Flexibilität hinsichtlich der Wahl des Besuchstages garantieren. Aus diesem Grund wird das Gutscheinticket für den Preis von 62 Euro angeboten." Die Frage, warum der übrige Gutscheinwert von sieben Euro dann nicht – wie sonst üblich – gutgeschrieben wird, wurde nicht beantwortet. Allerdings erklärte Bachert, dass "es aber selbstverständlich auch möglich ist, sich für einen fixen Termin zu entscheiden und ein tagesdatiertes Ticket zu verschenken". Bestrebungen, das Gutscheinsystem für die Tagestickets zu ändern, gebe es aktuell nicht.

Auch die "Emotions Card" bietet keine wirkliche Alternative zum Tagesticket-Gutschein. Diese Europa-Park-Karte ist eine Wertkarte, deren Betrag beliebig eingelöst werden kann – allerdings nicht online. In ein Tagesticket könnte man den Betrag auf dieser folglich nur vor Ort umwandeln, was zwar Spontanbesuche ermöglicht, aber keinen lang geplanten Besuch, bei dem man vorab sicher sein will, den Park auch wirklich betreten zu können. Denn reine Reservierungen für Tagestickets sind beim Europa-Park derzeit auch nicht möglich

Lesen Sie auch: Europa-Park-Chef Michael Mack in Erklärungsnot

Unsere Redaktion haben zu diesem System der Tagesticket-Gutscheine schon Leser-Beschwerden erreicht. Auf die Frage, ob es dem Europa-Park ähnlich gehe, antwortete Bachert: "Bislang haben uns lediglich vereinzelte Anfragen erreicht." Es bleibt abzuwarten, ob sich diese noch häufen, wenn die neue Saison dann am 27. März startet.

So lief es vor der Corona-Zeit

Vor Corona waren Geschenkgutscheine für Tagestickets unnötig. Denn die gekauften Tickets durften an jedem beliebigen Tag der Saison eingelöst werden. Durch die Corona-Regeln hat sich das jedoch geändert. Da der Park nur noch eine bestimmte Anzahl an Besuchern pro Tag hineinlassen durfte, mussten die Tickets seit Juni 2020 immer für einen bestimmten Tag ausgestellt werden, um die maximale Besuchermenge zu kontrollieren. In diesem Zusammenhang hat auch der Park seine Preispolitik angepasst, bei der zuvor nur zwischen Winter- und Sommersaison nicht jedoch zwischen Haupt- und Nebensaison unterschieden wurde.

Nun allerdings kosteten die Tickets an besonders beliebten Tagen mehr, etwa während der Ferien oder an Feiertagen oder speziellen Anlässen wie Halloween, an denen der Park besonders geschmückt ist. Das ändert sich auch bei der Preispolitik für die neue Saison 2022 nicht, für die der Europa-Park die Preise für die Hauptsaison wieder um zwei Euro angehoben hat: 62 Euro zahlt dann ein Erwachsener in der Haupt-, 55 Euro in der Nebensaison.