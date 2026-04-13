Wirbel in Kappel-Grafenhausen: Krematorium-Gegner wollen Bürgerentscheid

Die Einäscherungsanlage im Grafenhausener Gewerbegebiet soll nun durch ein Bürgerbegehren verhindert werden.
Gut drei Wochen ist es her, dass der Gemeinderat mit einem einstimmigen Beschluss den Weg zum Bau eines Krematoriums geebnet hat. Jetzt zeichnet sich eine neue Hürde für dieses Projekt einer Bestattergrupe ab: Die Gegner streben einen Bürgerentscheid an, also eine Abstimmung in der Gemeinde über die Einäscherungsanlage. Bei einem Erfolg würden die Initiatoren ihren gewählten Repräsentanten vor Ort die Sachentscheidung pro Krematorium aus der Hand nehmen (siehe Info-Box).