„Wir müssen handeln“: Bürgermeister Tideman erklärt den harten Sparkurs für Eutingen

Eutingens Bürgermeister Markus Tideman sagt, wie er seine Gemeinde aus der finanziellen Krise bringen will.

Die Gemeinde Eutingen im Gäu steht vor finanziell herausfordernden Zeiten. Angesichts eines Defizits von knapp zwei Millionen Euro und hoher laufender Kosten hat der Gemeinderat erstmals ein umfassendes Haushaltskonsolidierungskonzept verabschiedet, das nun nach und nach umgesetzt wird. Mit Einschnitten bei Investitionen, Gebührenanpassungen und Kürzungen bei freiwilligen Leistungen wie Vereinsförderung versucht die Kommune, den Haushalt zu stabilisieren – ein Schritt, den Bürgermeister und Gemeinderat als Zäsur für die Gemeinde ansehen.

Im Interview erläutert Bürgermeister Markus Tideman, wie Eutingen trotz knapper Mittel die Lebensqualität für Familien, ältere Bürger und das Vereinsleben sichern will.

Wenn Sie auf das Jahr für Eutingen zurückblicken: Ist das Jahr aufgrund des Sparzwanges eine Zäsur für die Gemeinde?

Die Haushaltslage der Gemeinde Eutingen im Gäu ist in den vergangenen Jahren bereits schlechter gewesen, als es viele wahrhaben wollten. Spätestens im Zuge der Beratungen für den Haushalt 2024 hat sich gezeigt, dass wir eine umfassende Konsolidierung benötigen, weshalb im Jahr 2024 bereits ein Haushaltskonsolidierungsausschuss gegründet worden ist. Dessen Vorschläge wurden vom Gemeinderat im Januar 2025 in weiten Teilen allerdings nicht angenommen. Nicht zuletzt auch deshalb kam es erstmalig dazu, dass der Haushaltsplan der Gemeinde Eutingen im Gäu nur unter Auflagen genehmigt worden ist, was in gewisser Weise eine Zäsur darstellt. Das in der Folge ausgearbeitete und vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept wird nun nach und nach seine Wirkung entfalten, jedoch unser Haushaltsdefizit leider bei Weitem nicht ausgleichen.

Sie haben erklärt, Eutingen steuere auf ein Defizit von knapp zwei Millionen Euro und einen hohen Zahlungsmittelbedarf zu. Ab wann wäre Ihrer Meinung nach eine Haushaltssanierung wirklich in Gefahr?

Mit jedem Jahr, in dem wir ein negatives Ergebnis erwirtschaften, erhöhen wir die Zins- und Tilgungslast für die kommenden Haushalte, sodass unser zukünftiger Handlungsspielraum erheblich eingeschränkt wird. Um in Zukunft also Handlungsspielräume auch für freiwillige Aufgaben zu haben, muss es unser eigenes Interesse sein, so früh wie möglich unser laufendes Geschäft auf eine schwarze Null zu bringen. Und das ist nur ein Zwischenschritt. Langfristig gesehen soll und muss das laufende Geschäft einen stabilen Beitrag zur Finanzierung unserer Investitionen beisteuern. Eine konkrete Angabe zum spätestmöglichen Zeitpunkt und einer maximal möglichen Verschuldung sind aufgrund der Komplexität der Materie allerdings nicht möglich.

Das Sparpaket umfasst Einschnitte bei Investitionen, Gebäudeverkäufe, Gebührenerhöhungen und Kürzungen bei Vereinen und freiwilligen Leistungen. Welche dieser Maßnahmen halten Sie persönlich für besonders schmerzhaft – und warum?

Persönlich erachte ich alle beschlossenen Maßnahmen für schmerzhaft, da sie bei der jeweils betroffenen Gruppe zu einer Verschlechterung führt. Wie stark die Auswirkungen sind, ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Eine wohlhabende Familie kann höhere Kindergartenbeiträge beispielsweise deutlich besser kompensieren als eine Familie, die knapp über der Grenze zur Inanspruchnahme von sozialen Unterstützungen lebt. Daher sehe ich gerade die Gebühren- und Beitragserhöhungen im Einzelfall als besonders schmerzhaft an. Gleichwohl gilt es festzuhalten, dass es keine Mehrheiten für radikale Senkungen im Service-Angebot der Gemeinde gab, um auf Einnahmensteigerungen verzichten zu können. Wenn mehrheitlich in jedem Ortsteil beispielsweise eine eigene Halle, ein eigenes Feuerwehrhaus und ein eigener Kindergarten sowie zwei Schulstandorte und die Beibehaltung der ehemaligen Rathausgebäude gewünscht sind, dann müssen die entsprechenden Einnahmen auch generiert werden. Von meiner Seite aus bleibt es allerdings dabei, dass wir unseren Gebäudebestand noch weiter reduzieren müssen, um in den kommenden Jahren nicht noch höhere Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen tragen zu müssen.

Unsere Empfehlung für Sie Gemeinderat Eutingen Leben auf Kosten der kommenden Generation Die Eutinger Haushaltslage bleibt trotz Konsolidierungsbemühungen schlecht. Dies legte Bürgermeister Markus Tideman bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2026 dar.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass bei Einsparungen gerade im Bereich Kinderbetreuung, Bildung und Vereinsförderung nicht die Lebensqualität und das Gemeinschaftsleben in Eutingen leiden?

Wir haben uns im Zuge der Konsolidierung näher angesehen, welche Leistungen im Bildungsbereich weniger stark nachgefragt werden und versucht, nur bei solchen den Standard zu reduzieren. Auch ist es dem Gemeinderat gelungen, eine Schließung der Gemeindebücherei abzuwenden und so dieses wichtige Bildungsangebot gerade für unsere Kinder beibehalten zu können. Klar ist aber auch, dass die Mehrzahl der Vereine von der Konsolidierung betroffen sind und manche von ihnen vor finanzielle Herausforderungen gestellt sind. Dabei gilt es zu beachten, dass die Vereinsförderung eine rein freiwillige Aufgabe ist und somit die Beibehaltung von zumindest 70 Prozent der bisherigen Regelförderung in Zeiten der höchstangespannten Finanzlage auch als kleiner Erfolg gesehen werden kann.

Welche Prioritäten setzt die Gemeinde bei notwendigen Investitionen – etwa in Infrastruktur, Sicherheit oder Schulen – wenn gleichzeitig der Spielraum stark eingeschränkt ist?

Aktuell versuchen wir, Investitionen im Rahmen des Möglichen hinauszuzögern. Diese Taktik wird aber nicht auf Dauer funktionieren, sodass wir uns in allen Bereichen auf die dringlichsten Themen fokussieren müssen. Hierzu zählen in den kommenden Jahren beispielsweise die beiden Brücken Brechengraben, die Sanierung der Schillerstraße sowie der Weitenburger Straße, die Sanierung der Eutinger Turn- und Festhalle sowie nach Möglichkeit auch eine Modernisierung der Toiletten im A-Bau der Grundschule Eutingen. Kurzfristig könnten wir zudem die Räumlichkeiten der Schulkindbetreuung am Standort Eutingen ausbauen, da wir beim Investitionsprogramm Ganztagsausbau zum Zuge gekommen sind.

Der Gemeinderat verabschiedete ein Konsolidierungsziel mit Einsparungen bis 2028. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht, dass Eutingen diesen Kurs durchhält, ohne in größere Schulden oder Einschnitte zurückzufallen?

Die Finanzlage der Gemeinde Eutingen im Gäu ist nur zu einem gewissen Teil eigenverschuldet. Den größeren Teil verursachen jedoch Land und Bund, indem von ihnen gesetzte Standards nicht ausfinanziert werden und wir Kommunen die Zeche zahlen. Daher hängt es ganz wesentlich davon ab, ob und wann die chronische Unterfinanzierung der Kommunen beendet wird. Die von uns beschlossenen Sparmaßnahmen wirken über 2028 hinaus und müssen ihre Wirkung noch entfalten. Danach muss entschieden werden, ob wir noch weitere Konsolidierungsmaßnahmen beschließen müssen. Auch ist zu beachten, dass notwendige Investitionen (Halle Eutingen, gemeinsames Feuerwehrhaus Eutingen/Göttelfingen) unweigerlich zu größeren Einschnitten führen werden. Perspektivisch bin ich jedoch zuversichtlich, dass wir den eingeschlagenen Weg durchhalten können, sofern hier nicht nur der Gemeinderat, sondern auch die örtlichen Gremien alle an einem gemeinsamen Strang ziehen.

Sie riefen externe Fachleute ins Spiel, um Verwaltung und Gemeindestrukturen effizienter zu gestalten. Was versprechen Sie sich davon – und ab wann könnten solche Prüfungen konkrete Entlastungen bringen?

Externe Berater haben durch ihren unvoreingenommenen Blick von außen einen anderen Blick auf Abläufe und Aufgabenzuschnitte bzw. Gebäudenutzungen und können gleichzeitig das Ergebnis unserer Gemeinde mit anderen, gleichartigen Kommunen vergleichen bzw. eine „best practice“ empfehlen. Auch würden externe Gutachter ohne Sentimentalitäten ihre Erkenntnisse vertreten. Die bisherige Konsolidierung zeigt hingegen, dass wir uns in den kommunalen Gremien noch zu oft hinter Gründen verstecken, weshalb etwas nicht aufgegeben werden kann. Konkrete Entlastungen würden erst bei der tatsächlichen Möglichkeit, organisatorisch einzugreifen, resultieren. Bezogen auf das Personal könnten kleinere Anpassungen sofort umgesetzt werden, größere Änderungen hingegen erst im Falle einer Personalfluktuation im betreffenden Bereich. Gebäudeverkäufe sind grundsätzlich innerhalb von ein bis zwei Jahren möglich.

Wie reagieren Sie auf Kritik, dass das Sparpaket besonders Vereine und ehrenamtliches Engagement belastet – etwa durch Wegfall von Zuschüssen oder Einschränkungen bei kommunalen Leistungen?

Ziel des Gemeinderats war die Verabschiedung eines Konsolidierungspakets, das nicht wenige Bereiche stark belastet, sondern die Belastung auf alle Bereiche und somit auch auf Vereine verteilt. Gerade im Bereich der Vereinsförderung hätte die Reduzierung noch deutlich höher ausfallen können, wurde vom Gemeinderat jedoch durch eine Erhöhung des Nutzungsentgelts für exklusiv genutzte Räume sowie die Inrechnungstellung der Bauhofleistungen abgemildert. Gerade bei der exklusiven Raumnutzung steht es jedem Verein frei, Räume zu erheblich günstigeren Konditionen zukünftig gemeinsam mit anderen Vereinen sich zu teilen. Wenn man eine Gruppe mit besonderer Belastung identifizieren wollen würde, wären dies vermutlich Familien, da sie fortan höhere Elternbeiträge im Kindergarten und für die Schulkindbetreuung zahlen müssen sowie unweigerlich auch über ihr Wohneigentum bzw. die Miete zusätzlich auch Grundsteuer zahlen müssen.

Was halten Sie von der Grundsteuer C für nicht bebaute Grundstücke?

Mir ist es wichtig, uns zunächst von anderen Kommunen abzuschauen, wie die Grundsteuer C rechtssicher ausgestaltet werden kann. Es nützt uns nichts, wenn wir hier Pionierarbeit leisten würden, die vor Gericht jedoch eventuell keinen Bestand hätte. Grundsätzlich bin ich jedoch großer Befürworter der Grundsteuer C, da sie uns die Chance bietet, sowohl Mehreinnahmen zu generieren als auch die Nachverdichtung zu fördern und damit den Druck von der Verwaltung und dem Gemeinderat zu nehmen, weitere Neubaugebiete auf wertvollem Ackerland zu entwickeln.

Wie möchten Sie sicherstellen, dass Eutingen für Familien, ältere Menschen und Vereine lebenswert bleibt?

Die Gemeinde Eutingen war schon immer eine lebenswerte Gemeinde und wird dies auch weiterhin sein. Betreuungsausfälle im Kindergarten sind bei uns die absolute Ausnahme, wir haben eine Fachkraftquote von nahezu 100 Prozent und wir bieten eine Ganztagsbetreuung mit Fachkräften in drei Einrichtungen an. Andere Gemeinden bieten da bedeutend weniger Service an. Nicht zuletzt auch für ältere Menschen versuchen wir, die ärztliche Versorgung dauerhaft sicherzustellen und können mit einem Pflegeheim sowie einer Tagespflegeeinrichtung beachtenswertes in unserer Gemeinde vorweisen. Bei den Vereinen ist es uns gelungen, die Förderung nicht zu stark oder gar gänzlich einsparen zu müssen, sodass ich guter Dinge bin, dass das vielfältige Vereinsangebot weiterhin bestehen bleiben wird.

Beim Vortrag der Bundeswehr haben Sie gesagt, dass Eutingen beim Thema Zivilschutz nur ein Stromersatzgerät besitzt. Wie wollen Sie die Gemeinde besser aufstellen?

Wir haben eklatanten Nachholbedarf beim Bevölkerungsschutz. Daher möchte ich sukzessive die bestehenden Defizite beseitigen, indem wir erforderliche Anschaffungen tätigen. Dies steht und fällt jedoch mit dem Gemeinderat, der hierfür die erforderlichen Finanzmittel im Haushaltsplan verabschieden muss. Kurzfristig sehe ich den Bedarf, dass wir neben dem Feuerwehrhaus Eutingen auch das Rathaus mit Notstrom versorgen können müssen und zudem auch eine notstromversorgte Halle als Anlaufpunkt für die Bevölkerung bereitstellen sollten.

Was fordern Sie als finanziell stark gebeutelte Kommune von Land und Bund?

Ich fordere eine ausreichende Gegenfinanzierung bei der Neuübertragung von Aufgaben, aber auch bei bereits übertragenen Aufgaben, wie bspw. dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Schulbereich und dem Rechtsanspruch auf U3-Betreuung. Zudem wünsche ich mir verwaltungsarme Zuschussprogramme oder den Verzicht auf diese und stattdessen höhere Pauschalzuweisungen. Wünschenswert wären zudem Erleichterungen im Steuerrecht (UStG 2b).

Welche Überschrift würden Sie dem kommenden Jahr für Eutingen geben?

Eutingen im Gäu hält zusammen und durchschreitet gemeinsam das finanzielle Tal.