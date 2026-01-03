„Wir müssen handeln“: Bürgermeister Tideman erklärt den harten Sparkurs für Eutingen

Eutingens Bürgermeister Markus Tideman sagt, wie er seine Gemeinde aus der finanziellen Krise bringen will.
Die Gemeinde Eutingen im Gäu steht vor finanziell herausfordernden Zeiten. Angesichts eines Defizits von knapp zwei Millionen Euro und hoher laufender Kosten hat der Gemeinderat erstmals ein umfassendes Haushaltskonsolidierungskonzept verabschiedet, das nun nach und nach umgesetzt wird. Mit Einschnitten bei Investitionen, Gebührenanpassungen und Kürzungen bei freiwilligen Leistungen wie Vereinsförderung versucht die Kommune, den Haushalt zu stabilisieren – ein Schritt, den Bürgermeister und Gemeinderat als Zäsur für die Gemeinde ansehen.