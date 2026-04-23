„Wir liegen im Budget“: So arbeitet die Projektgruppe für den Neubau des Lahrer Klinkums

Obwohl der Anschluss an die B 415 teurer wird, bleiben die Gesamtkosten im Rahmen. Das versichert die Lahrer Projektgruppe. Unsere Redaktion war bei einer Sitzung dabei

Ein Bildschirm mit einem bunten Plan vom künftigen Klinik-Areal steht in der Ecke. In der Mitte des Raums: ein großer Tisch mit einem – weniger bunten – Entwurf für den Bebauungsplans des neuen Lahrer Klinikums. Darum herum sitzen elf Menschen, je nach Vorliebe mit Tablet oder Stift und Block ausgestattet und diskutieren. Gerade in diesem Moment geht es um die Verlegung des Muserebachs. „Die Parameter ändern sich ständig“, sagt Frank Edelmann, der die Sitzungen leitet, und fasst damit die Herausforderungen bei der Erschließung des neuen Lahrer Klinikums zusammen.

Das Projektteam für den Neubau trifft sich alle zwei Wochen im Besprechungsraum der Freie-Wähler-Fraktion im Rathaus II. Die Gruppe ist ein Querschnitt der Verwaltung – gefühlt aus jeder Abteilung ist jemand an Bord. Einige haben ihre Arbeit größtenteils getan – Ralph Brucker, Leiter der Abteilung Liegenschaften, war etwa für den Erwerb der Grundstücke zuständig. Bei anderen nimmt der Workload jetzt so richtig Fahrt auf.

Zentrales Thema – auch am Mittwochnachmittag – ist derzeit der Anschluss an die B 415. Edelmann und Roland Richter, Leiter der Abteilung Tiefbau und ebenfalls Teil der Projektgruppe, hatten vergangene Woche im Technischen Ausschuss die Planungen für den Anschluss mit einer Ampel vorgestellt (wir berichteten). Beim Besuch unserer Redaktion ging Edelmann näher darauf ein, warum sich die Planungen geändert haben. So soll das Klinikum nach neuesten Wünschen Mitarbeiterwohnungen und eine Pflegeschule erhalten. „Das bedeutet mehr Verkehr“, so der Projektleiter. Dadurch werde mehr Aufstellfläche für an der Ampel wartende Autos benötigt und die Kreuzung muss größer werden. Wie berichtet, geht das mit einer Kostensteigerung von 3,4 auf 4,3 Millionen Euro einher.

So soll das neue Lahrer Klinikum einmal aussehen, wenn es fertig ist. Foto: GMP Architekten

Nadja Zwigart, bei der als Projektkoordinatorin die Fäden zusammenlaufen und die damit den Überblick über die Finanzen hat, relativiert jedoch: „Wir liegen im Projektbudget.“ Sie führt aus, dass das Projekt der Erschließung des Klinikums das erste städtische Vorhaben ist, das über ein „Globalbudget“ verfügt. Und zwar von etwa 14 bis 15 Millionen Euro. „Das ist gegenseitig deckungsfähig“, erklärt Zwigart. Wenn also eine Abteilung mehr benötigt, wird das Geld von einer anderen umverteilt. Und man habe bereits andernorts Kosten gespart. Kurzum: „Es wird nicht teurer, wir können es ausgleichen“, betont die Projektkoordinatorin.

Schmetterlinge, Eidechsen und Mäuse ziehen um

Die Dynamik der Planung, die die Projektgruppe immer wieder vor Herausforderungen stellt, verdeutlicht Edelmann am Beispiel der Verlegung des Muserebachs. Der kleine, in eine Betonschale gefasste Wasserlauf muss nun, da die Kreuzung größer geworden ist, einige Meter weiter als geplant Richtung Südwesten wandern. Das zieht neue Wasser- und Umweltschutzuntersuchungen nach sich. „Und auch das schraubt gerne die Kosten in die Höhe“, so der Projektleiter.

Stichwort Umwelt: Um die nötigen Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur kümmert sich Adrian Frick von der Abteilung Grün und Umwelt. Und auch die haben es in sich: „Alles, was wegkommt, muss eins zu eins an anderer Stelle wieder hinkommen.“ So habe man 600 Meter Feldhecke entfernt, aber eben auch wieder in der Nachbarschaft gepflanzt. Wie kleinteilig die Stadt den Artenschutz beachten muss, zeigt sich am Beispiel des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings – seines Zeichens Schmetterling des Jahres 2026 –, der am Muserebach heimisch ist. Dieser wird dort aktuell vergrämt, sodass er in seine neu geschaffene Heimat auf der Ausgleichsfläche wandert. Ziehen die Falter doch nicht freiwillig um, müsse man sie mit Netzen einfangen und händisch umsiedeln, erzählt Frick. Gleiches gelte für die Zauneidechse und die Haselmaus, für die man ebenfalls neue Habitate geschaffen habe.

Fricks Chef Fabian Roßmanith steht wiederum mit den Architekten des Klinikums in Austausch. Sein Anliegen: Die Begrünung des Areals auf das Pflanzkonzept der Stadt Lahr abstimmen. Auch mit der Begrünung der Fahrbahnteiler am neuen Abzweig beschäftigt er sich.

Zwei getrennte Bebauungspläne nötig

Geregelt werden all diese Maßnahmen über Bebauungspläne. Für deren Erstellung – und die Änderung des Flächennutzungsplans – ist wiederum Sabine Maier-Hochbaum, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung und Stadtplanung, zuständig. „Die Bebauungspläne sind der Rahmen für alle Fachbelange. Wir bereiten gerade die Offenlage vor“, erklärt sie. Wie Amtsleiter Stefan Löhr ergänzt, sind inzwischen zwei Bebauungspläne vorgesehen. Einer für den Anschluss an die B 415, einer für das Klinikum. Ursprünglich war ein gemeinsamer Bebauungsplan vorgesehen, doch da die Zeitschienen der Projekte unterschiedlich sind, beziehungsweise der Anschluss bis zum Spatenstich des Klinikums idealerweise schon fertiggestellt ist, habe man sich für die Aufteilung entschieden.

So arbeiten die Projektgruppe weiter auf November hin, wenn mit dem Bau der neuen Straße begonnen wird, und dann weiter auf den Sommer 2027, wenn der Bau des Klinikums tatsächlich startet. Die Arbeit wird dann aber noch nicht ganz vorbei sein. Martin Stehr, Leiter der Abteilung Mobilität und Verkehr, war bereits intensiv in die Konzeption des Anschlusses involviert, wird aber mit den Klinik-Bauherren noch die Konzeption der barrierefreien Bushaltestellen und des Rad- und Fußverkehrs über das Areal abstimmen. Richter und Stefan Gresbach werden die (Tief-)Bauarbeiten begleiten, Marion Haid von der Pressestelle wird weiter für die Kommunikation an die Öffentlichkeit verantwortlich sein.

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Die dynamischen Prozesse und immer wieder neuen Entwicklungen und Erkenntnisse machen die regelmäßigen Treffen notwendig. Das wird beim LZ-Besuch deutlich. In den kommenden Monaten und Jahren liegt dennoch viel Arbeit vor der Projektgruppe. Immerhin: Frank Edelmann schätzt, dass bis zum Spatenstich 70 Prozent der Arbeit von Seiten des Lahrer Rathauses erledigt sein wird. Oder in anderen Worten: „Vielleicht reicht es dann, wenn wir uns einmal im Monat treffen“, schließt der Projektleiter scherzend.

Name steht fest

Der Name für die Straße zum neuen Klinikum ist gewählt: Der Ortschaftsrat Langenwinkel hat sich auf den Namen „Am Klinikpark“ geeinigt. Zur Auswahl standen zudem die Namen „Am Auwald“ und „Straßburger Allee“. Vorbehaltlich aller erforderlichen Genehmigungen soll im November dieses Jahres mit dem Bau des Klinik-Anschlusses an die B 415 begonnen werden, teilt die Stadt mit. Die Fertigstellung des Knotenpunkts ist für Juli 2027 geplant. Die Bauarbeiten dauern rund neun Monate, der Verkehr auf der B 415 läuft in dieser Zeit weiter, heißt es. Das neue Klinikum selbst soll bis zum Jahr 2032 stehen.