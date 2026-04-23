„Wir liegen im Budget“: So arbeitet die Projektgruppe für den Neubau des Lahrer Klinkums

Obwohl der Anschluss an die B 415 teurer wird, bleiben die Gesamtkosten im Rahmen. Das versichert die Lahrer Projektgruppe. Unsere Redaktion war bei einer Sitzung dabei
Ein Bildschirm mit einem bunten Plan vom künftigen Klinik-Areal steht in der Ecke. In der Mitte des Raums: ein großer Tisch mit einem – weniger bunten – Entwurf für den Bebauungsplans des neuen Lahrer Klinikums. Darum herum sitzen elf Menschen, je nach Vorliebe mit Tablet oder Stift und Block ausgestattet und diskutieren. Gerade in diesem Moment geht es um die Verlegung des Muserebachs. „Die Parameter ändern sich ständig“, sagt Frank Edelmann, der die Sitzungen leitet, und fasst damit die Herausforderungen bei der Erschließung des neuen Lahrer Klinikums zusammen.