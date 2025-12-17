Winterkonzert im Bürgerhaus: Dirigent des Kippenheimer Männerchors legt souveräne Premiere hin

Der MGV Kippenheim verbreitete Weihnachtsstimmung im Bürgerhaus. Geleitet wurde er erstmals von Thomas Roese, der mit dem Taktstock und am Piano begeisterte.
Beim Weihnachtskonzert des MGV Liedkranz herrschte im Kippenheimer Bürgerhaus gute Laune. Das lag nicht zuletzt an der humorvollen Eröffnung des Vorsitzenden Thomas Gehrlein. „Ich durfte unseren neuen Dirigenten bereits einmal am Klavier begleiten. Zwar nur beim Schieben über die Hauptstraße für das Orso-Event im Sommer – aber immerhin“, sagte er augenzwinkernd und sorgte für Lacher.