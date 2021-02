Winterdienst in Nagold Seit fast 50 Jahren für sichere Straßen im Einsatz

Denn: von Montag bis Samstag ab drei Uhr früh, Sonn- und Feiertags ab fünf Uhr früh beginnt die Schicht beim Schneeräumen. Da kommt der Anruf, der Auftrag vom Landkreis – wenn’s schneit oder Glatteis droht. "Die Bereitschaft gilt in der Saison jeden Tag." Auch Weihnachten, Silvester. "Das schafft einen schon." Einmal kam tatsächlich in der Silvesternacht der Anruf, damals für den Vater von Wilfried Brenner – Wilhelm Brenner. Der hat das Fuhrunternehmen 1959 gegründet, in Ebhausen, wo die Familie herstammt. Die legendäre Silvesternacht – da kam ein Eisregen über die Region. Der große Lkw mit dem Flug vorne am Wagen und dem Streugerät auf der Ladefläche brauchte sogar Schneeketten. Fuhr sich trotzdem im Bereich Mindersbach fest. "Da ging dann nichts mehr."

Heute fängt Winfried Brenner seine Tour an der Aral-Tankstelle in der Nagolder Kernstadt an. "Von da geht es zur Ortsmitte Hochdorf", die B 463 entlang. Danach über Gündringen nach Untertalheim, dann von Gündringen nach Haiterbach, Vollmaringen, Baisingen, Göttelfingen. Zurück nach Hochdorf, wieder nach Vollmaringen. Und zum Schluss noch mal nach Iselshausen. Drei bis vier Stunden dauert die Tour bei Schnee, wenn der Pflug zum Einsatz kommt. Werden die Fahrbahnen nur mit Salz abgestreut, geht es auch in zweieinhalb Stunden. Plus irgendwo eine Pause für ein schnelles Frühstück, eine Tasse Kaffee. Am liebsten in Iselshausen vom Metzger. "Der hat die leckersten Leberkäs-Wecken!" Winterdienst macht hungrig. Gerade zu diesen eigentlich ja ziemlich unwirtlichen Uhrzeiten.

"Früher waren wir noch zu zweit im Lkw unterwegs." Das fand Wilfried Brenner eigentlich besser. Weil man da für die langen Fahrten dann jemand zum Reden hatte. Oder auch als Helfer, wenn mal etwas Unvorhergesehenes passiert. Sowie erst letztens – als er wie immer heutzutage alleine unterwegs war. Zwischen Vollmaringen und Gündringen gibt es einen Streckenabschnitt, der mit 14 Prozent Steigung den steilsten Abschnitt auf seiner Route markiert, berichtet Brenner. Dort habe er sich die Woche zuvor bei heftigen Schneefall tatsächlich mit seinem Lkw festgefahren. Und der Mercedes-Dreiachser hat immerhin acht Zylinder, 460 Pferdestärken. Und zwei angetriebene Hinterachsen mit je vier Reifen. Trotzdem ging auf einmal nichts mehr zwischen Vollmaringen und Gündringen. Im Gegenteil: "Der Wagen fing an zu rutschen" auf dem spiegelglatten Untergrund.

"Da brauchst du dann echt all deine Erfahrung"

Seitwärts, rückwärts – immer näher in Richtung Straßenrand, in Richtung des hier schon auch heftigen Abhangs. "An der Leitplanke kam er endlich zum Stehen", hört man Brenner auch nachträglich die erhebliche Anspannung in dieser Situation an: "Da setzt dir schon das Herz für einen Moment aus!" Aber – am Ende – ist doch noch mal alles gut gegangen. Da müsse man dann – alleine, mitten in der Nacht – schon auch "improvisieren" können. "Da brauchst du dann echt alle deine Erfahrung", um mit dem großen Fahrzeug ohne fremde Hilfe wieder in Gang zu kommen.

Wie Wilfried Brenner das geschafft hat? "Aussteigen, durchatmen – dann von Hand den Streckenabschnitt um den Lkw mit Salz abstreuen", bis der Wagen wieder ordentlich Grip unter die Reifen bekommt. "Und dann weiter in der Pflicht", damit spätestens zum einsetzenden Berufsverkehr die Straßen wieder möglichst sicher sind.

Im Jahr 1986 hat Wilfried Brenner das Transportunternehmen von seinem Vater übernommen – und es dann nach Vollmaringen verlagert, wo er damals mit seiner noch jungen, eigenen Familie wohnte. Viel Platz hat er hier, auf seinem großen Grundstück an der Schönbuchstraße. Wenn nicht gerade Winterdienst-Zeit ist, ist Brenner mit seinem Team vor allem mit "Baustellen-Tätigkeiten" beschäftigt. Aushub zur Deponie bringen. Retour Schotter, Asphalt oder Sand zu den Baustellen bringen. Sein Sohn Stefan, die dritte Generation, ist seit zwölf Jahren im Unternehmen, fährt mit seinem Zug vor allem für die Landwirtschaft – Getreide oder Dünger. Einen kleinen Bagger hat das Familienunternehmen auch – für Bauarbeiten in der Heimatgemeinde. Für die Baustellen-freie Zeit, die Winterpause – da ist der Winterdienst ein guter Zusatzerwerb.

Wie lange die Saison in diesem Jahr noch dauern wird? Wilfried Brenner schüttelt den Kopf, das wisse er nicht. "Aber der Schnee ist schon weniger geworden mit den Jahren", auch wenn’s trotzdem ab und an mal die weiße Pracht bis in den April hinein gebe. Aber er denke langsam auch darüber nach, das Geschäft ganz an den Sohn abzugeben. Seit letztem Jahr sei er Witwer. Da komme man ins Grübeln. Vielleicht die 50 Jahre Winterdienst mit der Firma noch komplett machen. "Und dann mal weitersehen".