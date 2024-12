„Wenn Winter City Open Air ist, fängt für mich Weihnachten an!“ Das hat ein Zuhörer vor Jahren zu Christian Baumgärtner, Mitbegründer und Schlagzeuger bei „Südlich von Stuttgart“, gesagt – und Baumgärtner selbst damit aus dem Herzen gesprochen.

Der Zauber eines Open-Air-Festivals – das ist auch für den Profimusiker und seine Band-Kollegen, Gitarrist Ralf Gugel, Bassist Johannes Killinger, Keyboarder Ralf Schuon und die charmante Sängerin Annette Kienzle, der Höhepunkt des Jahres, denn selten hat die Band ein so großes Publikum und ist so unmittelbar an ihren Fans dran: Beim „Winter City Open Air“ auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz in Ebingen kommen sie in vierstelliger Zahl, um zu lauschen, mitzufeiern und für ein paar Stunden fröhliche Lieblingslieder mitzusingen, die kurz vor Weihnachten einfach besonders klangvoll ins Ohr reinschneien – bei freiem Eintritt.

Dank freien Eintritts hat jeder die Möglichkeit, zu kommen. Die Sponsoren machen es möglich. Foto: Killinger

Das ermöglichen die Sparkasse Zollernalb als Hauptsponsor und die weiteren Unterstützer Comp Data, Elektro Keller, Johs. Boss GmbH & Co. KG, Kia-Toyota-Sauter, Korn Recycling, Otto Bitzer, PRVB Steuerberatung, Wagner Glas- und Metallbau, der Schwarzwälder Bote als Medienpartner und das Kulturamt sowie die Citymanagement Albstadt GmbH als Veranstalterinnen des Großereignisses am Samstag, 14. Dezember.

Mit Gospels und Spirituals eröffnet der Chor „Voices, Hearts & Souls“ das Programm. Foto: Eyrich

Von 17 bis 18 Uhr bringen Juandalynn R. Abernathy und ihr mitreißender Gospelchor „Voices, Hearts & Souls“ den runden Platz zum Klingen. Mit kräftigen und harmonischen Stimmen singt der Chor Gospels und Spirituals, die besonders gut in die Weihnachtszeit passen und die Laune heben – mitsingen ist ausdrücklich erlaubt.

Farbig und fröhlich: Eva Leticia Padilla Foto: Eyrich

Dasselbe gilt für die Weihnachts-Pop-Klassiker, die „Südlich von Stuttgart“ und seine Star-Gäste Eva Leticia Padilla und Karl Frierson zelebrieren werden: Von „Winterwonderland“ bis „All I want for Christmas“. Die soulige Stimme Karl Friersons und das südliche Temperament Eva Leticia Padillas setzen der mitreißenden Performance der „Südlich“-Stammbesetzung dann das Sahnehäubchen auf – oder vielmehr: das Schneehäubchen.

Karl Frierson bringt Soul und Blues in den Abend. Foto: Eyrich

Ob es noch schneien wird bis zum „Winter City Open Air“? Egal wie: Auf jeden Fall werden die Künstlerinnen und Künstler wieder mit originellen Kopf- und Fußwärmern auf der Bühne stehen. Die Kuhfell-Schuhe von Karl Frierson sind ja schon legendär, und Annette Kienzle hat 2023 mit roten Fell-Stiefeln dem Nikolaus gehörig Konkurrenz gemacht.

Annette Kienzle macht mit ihren Stiefeln dem Nikolaus und mit ihrer Stimme den Engeln Konkurrenz Foto: Eyrich

Doch nicht nur dafür kommen die Zuhörer sogar von weit her: Vielen gefalle, dass Albstadt einen Weihnachtsmarkt biete, an dem nicht allein der örtliche Posaunenchor spiele, wissen die Veranstalter, sondern der mit Gute-Laune-Festival-Atmosphäre aufwarte – egal, wie das Wetter wird.

Sponsoren und Fans sind treu seit vielen Jahren

Christian Baumgärtner und seine Kollegen sind deshalb den Sponsoren – Banken und mittelständische Firmen aus Albstadt – dankbar, dass sie das „Winter City Open Air“ seit so vielen Jahren treu unterstützen – und dem Publikum, dass es alle Jahre wieder so aufgeweckt mitfeiert. Einzig die Weihnachtspyramide wird nicht mehr neben der Bühne stehen, wofür Baumgärtner Verständnis hat: „Mit war nicht klar, wie hoch die Kosten dafür immer waren“, sagt er mit Blick auf die rund 30 000 Euro für Gerüstmiete und Arbeitskräfte. Den Glanz der Pyramide werden „Voices, Hearts & Souls“ und „Südlich von Stuttgart“ dann eben mit ihrer Musik verbreiten – und dann fängt Weihnachten wirklich an.