Windräder in Jettingen: Visualisierung zeigt künftiges Landschaftsbild

1 Die Interessierten sahen auf einem Tablett, wie sich die Windräder ins Landschaftsbild einfügen. Foto: Baum

Die Meinungen über die geplanten Windparks auf Jettinger sowie auf Herrenberger Markung gehen auseinander – dies wurde bei der Visualisierungstour deutlich, die das Forum Energiedialog Baden-Württemberg am Samstag den ganzen Tag über anbot.









Start war in Kuppingen, danach ging es auf den Schlossberg in Herrenberg und nach Haslach (bei Herrenberg). Am Nachmittag kam die Visualisierungstour nach Oberjettingen. Am Ende des Erlenweges befindet sich eine Streuobstwiese, auf der Mitarbeiter des Forums Energiedialog Visualisierungen der fertig gebauten Windräder mittels einer Software auf Tablets projizierten. Die Bürger sahen so vor der realen Landschaftskulisse die eingeblendeten Windkraftanlagen.