Windpark Zeller Blauen: Windkraft in Zell: „Eine klare Position versäumt“

Leserin Hilde Keil aus Zell-Gresgen vermisst eine klare Haltung des Bürgermeisters Peter Palme zum Windpark Zeller Blauen.
Am Windpark Zeller Blauen ist jetzt „ein Knopf dran“, wie Bürgermeister Peter Palme erleichtert auf die Genehmigung von sieben Windrädern reagiert. Den Bürgern will er dabei offenbar einen Knopf an die Backe nähen. Hat er allen Ernstes gesagt „Der Gemeinderat hat zum Thema Windkraft immer einstimmig beschlossen?“ Dann will er die Bürger einmal mehr für dumm verkaufen. Denn die Beschlüsse waren zuletzt klar gegen den Bauantrag der EWS.