Windpark Zeller Blauen: Windkraft in Zell: „Eine klare Position versäumt“
Die Bewohner des Weilers Käsern befürchten, von Windkraftanlagen umzingelt zu werden. Foto: MT-Archiv

Leserin Hilde Keil aus Zell-Gresgen vermisst eine klare Haltung des Bürgermeisters Peter Palme zum Windpark Zeller Blauen.

Am Windpark Zeller Blauen ist jetzt „ein Knopf dran“, wie Bürgermeister Peter Palme erleichtert auf die Genehmigung von sieben Windrädern reagiert. Den Bürgern will er dabei offenbar einen Knopf an die Backe nähen. Hat er allen Ernstes gesagt „Der Gemeinderat hat zum Thema Windkraft immer einstimmig beschlossen?“ Dann will er die Bürger einmal mehr für dumm verkaufen. Denn die Beschlüsse waren zuletzt klar gegen den Bauantrag der EWS.

 

Der Bürgermeister sei daran erinnert, dass der Gemeinderat im November einstimmig dem Antrag des Pfaffenberger Ortschaftsrates folgte, gegen das Vorhaben zu protestieren, um eine Umzingelung des Weilers Käsern zu verhindern. Einstimmig bedeutet, dass auch Palme dagegen war. Der Amtsinhaber sei auch daran erinnert, dass er eine „formelle Verweigerung“ des Projektes ans Landratsamt schickte. Wer die Fakten derart verdreht, will den Bürgern Sand in die Augen streuen. Dass Palme dabei ist, sich von der Windkraft-Lobby über den Tisch ziehen zu lassen, hat jüngst Bürgermeisterkandidatin Marion Isele öffentlich gemacht: Durch Desinformation in der Ratssitzung vor der Sommerpause hat Zell es versäumt, eine klare Position zu weiteren Windrädern abzugeben. Die Frist zur Planung von neuen Windvorranggebieten läuft nun ab. Es wird Zeit, dass an der Spitze des Zeller Rathauses eine Kraft sitzt, die sich für die Interessen der Bürger-Mehrheit einsetzt. Am 21. September ist Gelegenheit für einen Wechsel.

Hilde Keil, Zell-Gresgen

