Windpark Zeller Blauen: Windkraft in Zell: „Eine klare Position versäumt“

Der Bürgermeister sei daran erinnert, dass der Gemeinderat im November einstimmig dem Antrag des Pfaffenberger Ortschaftsrates folgte, gegen das Vorhaben zu protestieren, um eine Umzingelung des Weilers Käsern zu verhindern. Einstimmig bedeutet, dass auch Palme dagegen war. Der Amtsinhaber sei auch daran erinnert, dass er eine „formelle Verweigerung“ des Projektes ans Landratsamt schickte. Wer die Fakten derart verdreht, will den Bürgern Sand in die Augen streuen. Dass Palme dabei ist, sich von der Windkraft-Lobby über den Tisch ziehen zu lassen, hat jüngst Bürgermeisterkandidatin Marion Isele öffentlich gemacht: Durch Desinformation in der Ratssitzung vor der Sommerpause hat Zell es versäumt, eine klare Position zu weiteren Windrädern abzugeben. Die Frist zur Planung von neuen Windvorranggebieten läuft nun ab. Es wird Zeit, dass an der Spitze des Zeller Rathauses eine Kraft sitzt, die sich für die Interessen der Bürger-Mehrheit einsetzt. Am 21. September ist Gelegenheit für einen Wechsel.