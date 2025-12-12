Windpark Sirnitz/Dreispitz: L 131 bei Badenweiler wird zeitweise gesperrt
Rotorblätter werden transportiert (Symbolfoto). Foto: Pia Bayer/dpa

Ein Baumrückschnitt erfolgt bei Badenweiler – für die Schwertransporte zum Windpark Sirnitz.

Die Arbeiten für den Windpark Sirnitz/Dreispitz schreiten weiter voran. Damit die rund 80 Meter langen Rotorblätter der künftigen Windenergieanlagen im Sommer sicher vom Umladeplatz in Niederweiler zum Windpark transportiert werden können, sind entlang der Transportroute vorbereitende Maßnahmen erforderlich, teilt das Unternehmen Badenova mit. Der Spezialtransport („Bladelifter“) benötigt ausreichend Durchfahrtshöhe und Kurvenfreiheit – deshalb müssen im Bereich der L 131 Bäume zurückgeschnitten und einzelne Bäume gefällt werden, heißt es weiter.

 

In zwei Bauabschnitten

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten: vom 15. bis 19. Dezember im Bereich Badenweiler-Oberweiler bis Schweighof („Forellenzucht“) mit einseitigen Sperrungen, Durchfahrt an der Wanderbaustelle möglich; sowie vom 12. bis 30. Januar im Bereich Schweighof („Forellenzucht“) bis Windparkzufahrt Kreuzweg mit Vollsperrung und Umleitung über Tegernau.

In einzelnen Kurven finden zusätzlich kleinere Straßenbauarbeiten statt, um die spätere Transportstrecke zu optimieren.

 