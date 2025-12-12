Windpark Sirnitz/Dreispitz: L 131 bei Badenweiler wird zeitweise gesperrt

1 Rotorblätter werden transportiert (Symbolfoto). Foto: Pia Bayer/dpa Ein Baumrückschnitt erfolgt bei Badenweiler – für die Schwertransporte zum Windpark Sirnitz.







Die Arbeiten für den Windpark Sirnitz/Dreispitz schreiten weiter voran. Damit die rund 80 Meter langen Rotorblätter der künftigen Windenergieanlagen im Sommer sicher vom Umladeplatz in Niederweiler zum Windpark transportiert werden können, sind entlang der Transportroute vorbereitende Maßnahmen erforderlich, teilt das Unternehmen Badenova mit. Der Spezialtransport („Bladelifter“) benötigt ausreichend Durchfahrtshöhe und Kurvenfreiheit – deshalb müssen im Bereich der L 131 Bäume zurückgeschnitten und einzelne Bäume gefällt werden, heißt es weiter.