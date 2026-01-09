Windpark Seewald II: Vier weitere Windräder entstehen bei Besenfeld

Die Projektplanung für den Windpark Seewald II startet. Bürger können sich bereits auf einer Onlineplattform informieren und dazu äußern.
Die Altus renewables GmbH aus Karlsruhe bereitet im Auftrag der ATE Windpark Seewald II GmbH & Co. KG die Planung von vier neuen Windenergieanlagen in der Gemeinde Seewald vor. Das Vorhaben erweitert den Windpark Seewald nach Osten, der sich noch im Bau befindet. Alle vorgesehenen Anlagenstandorte liegen auf der Gemarkung Besenfeld, so der Projektentwickler in einer Mitteilung.