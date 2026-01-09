Windpark Seewald II: Vier weitere Windräder entstehen bei Besenfeld

Die Projektplanung für den Windpark Seewald II startet. Bürger können sich bereits auf einer Onlineplattform informieren und dazu äußern.

Die Altus renewables GmbH aus Karlsruhe bereitet im Auftrag der ATE Windpark Seewald II GmbH & Co. KG die Planung von vier neuen Windenergieanlagen in der Gemeinde Seewald vor. Das Vorhaben erweitert den Windpark Seewald nach Osten, der sich noch im Bau befindet. Alle vorgesehenen Anlagenstandorte liegen auf der Gemarkung Besenfeld, so der Projektentwickler in einer Mitteilung.

Das Projekt befinde sich noch vor der Einreichung des Genehmigungsantrags und starte nun mit der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, heißt es weiter. Mit der Bereitstellung der Beteiligungsplattform wollen die Projektverantwortlichen laut der Mitteilung den Dialog stärken und „von Beginn an offen kommunizieren, wie das Projekt geplant wird und welche Schritte folgen“.

Damit Bürger bereits in einer frühen Phase Einblick in das Vorhaben erhalten, wurde eine Online-Plattform für den Windpark Seewald II eingerichtet. Sie diene als zentrale Anlaufstelle, um sich über das Projekt zu informieren und Fragen, Hinweise oder Anregungen einzubringen, so das Unternehmen.

Die Plattform werde moderiert, „um sicherzustellen, dass sich Diskussionen ausschließlich auf das geplante Projekt beziehen und sachlich bleiben“. Über die Plattform könnten Anliegen und Rückmeldungen gezielt adressiert werden, heißt es weiter. Dies ermögliche es den Verantwortlichen, mögliche Informationslücken zu schließen, Missverständnisse frühzeitig auszuräumen und Themen aufzugreifen, die in klassischen Informationsformaten häufig nicht zur Sprache kämen. Gleichzeitig eröffne der digitale Ansatz neue Möglichkeiten, lokale Perspektiven und Ideen zu sammeln, die in den weiteren Planungsprozess einfließen könnten.

179 Meter Nabenhöhe

Im Projektgebiet sind vier Windenergieanlagen des Typs Nordex N175/6.X TCS179 vorgesehen. Mit einer Leistung von sieben Megawatt und einer Nabenhöhe von 179 Metern gehörten sie zu den aktuell modernsten Anlagen, die besonders effizient arbeiteten, so das Unternehmen.

Online-Plattform zum Windpark: https://dialog.direktzu.de/windparkseewaldzwei/home