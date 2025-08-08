Windpark Kälbling in Betrieb: Die Windräder drehen sich endlich

Das hat gedauert: 2015 gab es die ersten Gespräche in Sachen Windräder auf dem Kälbling. Nach mehr als zehn Jahren produzieren sie nun endlich Strom.
Am Donnerstag, 7. August, war es so weit: „Um 14.20 Uhr hat auch die zweite Anlage erfolgreich ihre erste Kilowattstunde Strom eingespeist. Damit haben wir nun beide Anlagen in Bad Wildbad mit einer Gesamtleistung von 11,2 Megawatt in Betrieb genommen.“ Das konnte Miriam Teige, Pressesprecherin bei der EnBW und zuständig für erneuerbare Energien, jetzt verkünden. Der Windpark auf dem Kälbling ist somit auch offiziell in Betrieb.