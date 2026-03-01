Windpark bei Oberndorf: Kommen die Windräder auf jeden Fall?

Beim Infoabend in der Oberndorfer Neckarhalle wird das Thema Windenergieanlagen im „Wisoch“ zwischen Beffendorf und Fluorn-Winzeln von allen Seiten beleuchtet.
Der von manchem erwartete Ansturm entpuppte sich am frühen Freitagabend als allenfalls als ordentliche Brise: Mehr als so um die 200 Teilnehmer gab es bei der zentralen Informationsveranstaltung zum Thema Windpark im Wisoch – beziehungsweise Bürgerentscheid über die Verpachtung kommunaler Flächen im dortigen Vorranggebiet für Windenergieanlagen – zu keinem Zeitpunkt.