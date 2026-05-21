Windkraft in Zimmern: Verum Wind will zum neuen Windrad an der B462 einiges klarstellen

Das „prominente“ Windrad an der B462 bei Zimmern ist defekt, ein neues ist geplant. Nach Widerstand aus Stetten meldet sich jetzt die Firma Verum Wind zu Wort.
Direkt an der B462 zwischen Dunningen und Rottweil dreht sich seit fast zwei Jahren nichts: Das dortige Windrad hat einen Getriebeschaden und kann nicht repariert werden. Jetzt ist ein „Repowering“ geplant, sprich, an gleicher Stelle soll eine neue Windkraftanlage entstehen. Auf Gegenwind des Settener Ortsvorstehers reagiert nun der Geschäftsführer der Firma Verum Wind.