Windkraft in Zell: Landratsamt hat Windpark Zeller Blauen genehmigt

Die Genehmigung zum Bau und Betrieb von sieben Windkraftanlagen liegt der Windpark Zeller Blauen GmbH & Co. KG aus Schönau nun vor.
Der Windpark Zeller Blauen GmbH & Co. KG aus Schönau hat das Landratsamt Lörrach nun die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zum Bau und Betrieb von sieben Windenergieanlagen erteilt. Die Standorte liegen auf den Gemarkungen Bürchau, Pfaffenberg und Elbenschwand. Alle Anlagen haben eine Gesamthöhe von 261 Metern, eine Nabenhöhe von 175 Metern und einen Rotordurchmesser von 172 Metern, schreibt das Landratsamt Lörrach in seiner Mitteilung. Es handelt sich um Anlagen des Typs Vestas V-172 mit jeweils 7,2 Megawatt Nennleistung. Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz besteht für die Vorhabenträgerin ein Rechtsanspruch auf Genehmigung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, heißt es weiter.