Windkraft in Gechingen: Bürgerentscheid? So hat der Gemeinderat abgestimmt

Das Thema Windkraft zieht rund 250 Gegner und Befürworter zur Gemeinderatssitzung in die Gemeindehalle, wo über einen Bürgerentscheid beschlossen wird.
Vorausschauend hat Bürgermeister Jens Häußler die jüngste Gemeinderatssitzung in die Gemeindehalle verlegt. Ging es doch um das Thema schlechthin der vergangenen Wochen – den gemeinsamen Windpark Lindenrain, für den die Gemeinden Gechingen und Wildberg zusammen mit der Stadt Calw bereits einen Nutzervertrag mit der Firma Alterric Deutschland GmbH geschlossen haben. Es stand die Entscheidung über die Zulassung eines Bürgerentscheids an zur Frage, ob Gechingen kommunale Flächen für die Errichtung einer Windenergieanlage (WE) verpachten solle oder nicht. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass das Bürgerbegehren unzulässig ist, weil der Nutzungsvertrag vor Einreichung des Bürgerbegehrens bereits geschlossen war, es wird also kein Bürgerentscheid durchgeführt.