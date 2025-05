Neuer Spielzeugladen und Verein in Sulz ADHS, Autismus und Spielzeug finden in der „Klemmfestung“ ihren Platz

Sascha Krause und Anke Wahrenberg öffnen in Sulz mit der „Klemmfestung“ einen Fachhandel für Klemmbausteine – besser bekannt als „Lego“ – wobei in Sulz vor allem Alternativen verkauft werden sollen. Ihr elfjähriger Sohn Felix hat tatkräftig mitgestaltet. Doch nicht nur das: Wahrenberg gründet in der „Klemmfestung“ einen Verein für Kinder, die von ADHS und Autismus betroffen sind – genau wie Felix.