Wildbergerin bei „Die Eiskönigin“: So werden Greta und Adriana zu den Prinzessinnen „Elsa“ und „Anna“

Greta aus Wildberg spielt die junge Elsa im Musical „Die Eiskönigin“ in Stuttgart. Sie und ihre Partnerin Adriana alias „Anna“ erzählen, was ihnen an ihren Rollen besonders gefällt.
Die Zuschauer des Stage Apollo Theaters in Stuttgart haben ihre Plätze eingenommen. Das Licht ist gelöscht. Dann geht der Vorhang auf und gibt den Blick auf die Bühne frei. Zwei Prinzessinnenbetten, im Hintergrund ein hohes Fenster, das einen Blick auf die weitläufige Landschaft freigibt. Und mittendrin zwei Kinder. Eines mit kastanienbraunen Haaren und einem grasgrünen Kleid, das andere mit einem geflochtenen, wasserstoffblondem Zopf und einem himmelblauem Kleid: eindeutig Anna und Elsa aus „Die Eiskönigin.“ Dann geht es los: Die Klänge von „Willst du einen Schneemann bauen?“ eröffnen das Stück – live gesungen von den beiden Mädchen.