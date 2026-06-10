Wild Wings DEL-Wechselbörse: Rivale Mannheim setzt auf einen Ex-Schwenninger, Freiburg holt Kanadier

Ausgebildet beim SERC – Colin Schlenker bekommt ein Riesenlob und verlängert bei den Adlern. Das Transferkarussell dreht sich in Köln, Nürnberg, Ingolstadt, Frankfurt und Wolfsburg.

Die Adler Mannheim haben drei weitere Personalentscheidungen in der Verteidigung getroffen. Demnach wurde der Vertrag mit Colin Schlenker verlängert, während Tobias Krämer seinen ersten Profivertrag erhält. Nick Mähler dagegen wechselt für eine Saison nach Regensburg, um Spielpraxis zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.

„Colin verbessert sich stetig und ist gewillt, seine Entwicklung weiter mit uns voranzutreiben. Er arbeitet hart, ist leidenschaftlich und ein vorbildlicher Teamkamerad“, lässt sich Adler-Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zitieren.

Der 20-jährige Schlenker, der in der zurückliegenden Spielzeit sechs Partien für die Adler, 14 Begegnungen für die Jungadler in der DNL, 31 Spiele für Freiburg in der DEL2 und fünf Auftritte in der Oberliga für Stuttgart bestritt, stammt aus dem Nachwuchs der Wild Wings Future aus Schwenningen. 2025 wechselte Schlenker zu den Jungadlern aus Mannheim.

ERC Ingolstadt

Vertragsverlängerung beim ERC Ingolstadt: Der 28-jährige Kanadier Peter Abbandonato bleibt bei den Panthern an Bord.

Nürnberg Ice Tigers

Die Nürnberg Ice Tigers setzen weiter auf Stürmer Jake Ustorf. Der 28-Jährige bleibt damit bis zum Ende der Saison 2026/27 in Nürnberg und geht in seine sechste Spielzeit bei den Franken. Ustorf absolvierte in der vergangenen Saison 31 DEL-Partien für die Ice Tigers.

Grizzlys Wolfsburg

Das Grizzlys-Rudel wird größer: Wolfsburg hat Angreifer Tyler Morley verpflichtet. Der 34-jährige Kanadier kehrt nach drei Jahren in der Schweiz zu den Niedersachsen zurück und unterschreibt einen Vertrag für die Saison 2026/27. Morley spielte bereits in der Saison 2022/23 für Wolfsburg und erzielte 45 Scorerpunkte in 49 Hauptrundenspielen für die Grizzlys.

Kölner Haie

Die Kölner Haie bauen in der neuen Runde auf Carlos Händel. Der Abwehrspieler (19) wechselt aus der kanadischen QMJHL nach Köln. Händel spielte zuletzt für die Halifax Mooseheads. Beim NHL-Draft 2025 wurde der U-Nationalspieler in der sechsten Runde von den Montreal Canadiens ausgewählt.

Löwen Frankfurt

Abgang in Hessen: Stürmer Chris Wilkie und die Löwen haben sich auf eine Auflösung des laufenden Vertrags geeinigt. Der Angreifer wird den Klub verlassen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung widmen.

EHC Freiburg

Der DEL2-Kooperationspartner der Schwenninger Wild Wings hat einen neuen Verteidiger. Dylan Plouffe wechselt nach Stationen bei den Lausitzer Füchsen, den Starbulls Rosenheim sowie zuletzt dem EV Landshut zu den Wölfen aus Freiburg.