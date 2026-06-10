Wild Wings DEL-Wechselbörse: Rivale Mannheim setzt auf einen Ex-Schwenninger, Freiburg holt Kanadier

Ausgebildet beim SERC – Colin Schlenker bekommt ein Riesenlob und verlängert bei den Adlern. Das Transferkarussell dreht sich in Köln, Nürnberg, Ingolstadt, Frankfurt und Wolfsburg.
Die Adler Mannheim haben drei weitere Personalentscheidungen in der Verteidigung getroffen. Demnach wurde der Vertrag mit Colin Schlenker verlängert, während Tobias Krämer seinen ersten Profivertrag erhält. Nick Mähler dagegen wechselt für eine Saison nach Regensburg, um Spielpraxis zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.