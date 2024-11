1 30 Jahre nach dem großen Triumph gab es für die Fußballer der Universität Tübingen ein Wiedersehen Foto: Wegner

Mitte der 90er stellte die Uni Tübingen eine richtig starke Fußballmannschaft. Mit dem Deutschen Hochschul-Titel setzte sie sich 1994 die Krone auf. Drei Jahrzehnte gibt es ein Wiedersehen.









Erst Vizemeister, dann Deutscher Hochschulmeister: So ein starkes Fußball-Team wie in den Jahren 1993 und 1994 hat die Uni Tübingen höchstens zu heißen Schlaghosenzeiten erlebt. Beim Titelgewinn 1970 unter anderem am Ball: der Schwabenpfeil Dieter Hoeneß und ein gewisser Rainer Willfeld.