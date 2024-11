Wie geht es mit dem Projekt weiter?: Darum liegen die Hochbahn-Pläne des Europa-Parks auf Eis

1 Der E.P.-Express verbindet im Europa-Park schon lange einzelne Bereiche miteinander. 2021 war jedoch geplant, dass auch eine Hochbahn zwischen der Wasserwelt, dem Freizeitpark und den Hotels pendeln sollte. Foto: Europa-Park

Sie sollte ein Zeichen für die umweltfreundliche Mobilität werden: Der Europa-Park plante 2021 den Bau einer Hochbahn, um die Gäste zwischen Wasserpark und Europa-Park zu befördern. Unsere Redaktion fragte nach, was aus dem Projekt geworden ist.









Bei der Aufstellung des Bebauungsplans hatte Oktober 2021 in Sachen Hochbahn Einigkeit im Ruster Rat geherrscht: Ohne Diskussionen oder Einwendungen wurde die Aufstellung des Bebauungsplans Transportsysteme beschlossen. Die nichtöffentliche Hochbahn sollte dazu dienen, den innerörtlichen Verkehr in Rust zu entlasten. Falls die Besucher des Europa-Parks zur Wasserwelt Rulantica wollten – oder umgekehrt – sollten sie in Zukunft einfach ihr Auto stehen lassen und dafür die Hochbahn nehmen. Diese sollte die Gäste dann in etwa vier bis fünf Metern Höhe zwischen dem Hotel El Andaluz und dem Wasserpark hin- und herbringen. Auch der Zweckverband „Tourismus – Dienstleistungen – Freizeit“ Ringsheim/Rust (ZVT) gab im Dezember 2021 sein „Ja“ zu den Plänen. Somit war der Weg frei für das Projekt.