1 Janik Michel (Nummer Zehn) trifft zum 1:0. Foto: Andreas Wagner Mit einem 2:0-Erfolg im Relegations-Hinspiel gegen den Türk. SV Singen hat sich der FC Holzhausen eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen.







