BSV und Co. hoffen gleich auf attraktive Gegner

1 Der BSV – hier Vittorio Lettieri – hofft am Mittwoch auf ein attraktives Pokallos. Foto: Riedinger Am Mittwoch läuft in Stuttgart die Auslosung der ersten Runde. 109 Teams liegen in der Lostrommel.







Link kopiert



WFV POKAL Die Jagd auf den wfv-Pokal und das Ticket für den DFB-Pokalwettbewerb beginnt! Am Mittwoch, 2. Juli, fällt der Startschuss zur neuen Pokalsaison im württembergischen Amateurfußball. In der wfv-Geschäftsstelle in Stuttgart werden ab 15 Uhr die Begegnungen der 1. Runde im DB Regio-wfv-Pokal 2025/26 ausgelost – live übertragen auf dem wfv-YouTube-Kanal.