Der FC Holzhausen lieferte der SG Sonnenhof Großaspach einen großen Kampf und zwang den Gegner in die Verlängerung. Hier war der Oberligist effizienter und zog ins Finale des WFV-Pokals ein.

FC Holzhausen – SG Sonnenhof Großaspach 2:4 n.V. (2:2, 2:2, 0:1). Dass die TSG Balingen im Finale steht, war bereits am Dienstagabend klar. Im Panoramastadion wurde entschieden, wer der Gegner der Eyachstädter werden würde – der FC Holzhausen oder die SG Sonnenhof Großaspach, Verbandsligist oder Oberligist.

Bereits vor dem Anpfiff gab es eine Änderung in der Startaufstellung beim FC Holzhausen. Bei Lysander Skoda, der muskulär angeschlagen war, ging es nach dem Aufwärmen doch nicht und Lukas Foelsch startete für ihn.

Lesen Sie auch

Der erste Angriff vor rund 850 Zuschauern gehörte dem Verbandsligazweiten, aber Henry Seeger kam nicht an den entscheidenden Ball. Kurios in der Aufstellung: Offensivmann Fabio Pfeifhofer rückte auf die Rechtsverteidigerposition und hatte dort den schnellen Mert Tasdelen gegen sich, der bereits 15 Treffer in Oberliga erzielt hat.

Gefährliche Nadelstiche

Zum direkten Start stand der FCH gegen den Oberligatabellenführer kompakt und arbeitete gut gegen den Ball. Immer wieder setzte das Heimteam gefährliche Nadelstiche und igelte sich ganz und gar nicht hinten ein, sondern setzte auf die bekannte offensive Stärke. Allerdings war, wie am Samstag gegen Esslingen, der letzte Ball oft zu ungenau oder es wurde überhastet abgeschlossen.

Protest gab es nach einer guten Aktion des FCH, als der Abschluss von Feolsch einem Aspacher Spieler vom Fuß an die Hand sprang. Doch Schiedsrichter Roman Reck entschied zurecht nicht auf Strafstoß.

Eisele aus spitzem Winkel

Die Gäste fanden immer besser ins Spiel und wurden von Aktion zu Aktion gefährlicher. Der erste Abschluss von Aspachs Goalgetter Fabian Eisele ging aus spitzem Winkel knapp vorbei. Das Team von Pascal Reinhardt versuchte es immer wieder mit Bällen Richtung Grundlinie. In der 19. Minute rettete Keeper Julian Hauser stark gegen Eisele. Keine zehn Minuten später hieß es Glück für Holzhausen. Einen Distanzschuss parierte Hauser, im Nachschuss, der ins Tor ging, stand Michael Kleinschrodt im Abseits.

Bei einem starken Pass durch die Schnittstelle war es dann aber Kleinschrodt, der das 0:1 (36.) erzielte. Der Treffer hatte sich angekündigt, da die SG den Druck immer weiter erhöht hatte. Nach dem Tor war Holzhausen wieder etwas besser drin, auch weil die SG kurz einen Gang runterschaltete. Kurz vor der Pause eine erneute gute Chance für den FCH. Die Flanke von Pfeifhofer fand zwar Janik Michel, aber seine Kopfballablage knapp vor dem Tor wurde geklärt. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeit.

Drangphase nach der Pause

Direkt nach der Pause die Dreifachchance für Holzhausen (49.): Michel mit starkem Ballgewinn. Er setze den Ball aber aus kurzer Distanz an den Pfosten. Den Abpraller nahm sich Seeger, der den Ball an die Latte haute, im Nachschuss legte erneut Seeger den Ball knapp am Tor vorbei. Der FCH drängte auf den Ausgleich und war besser drin.

Der FCH investierte viel, doch die Großchancen fanden nicht ihren Weg ins Tor. Die größte Möglichkeit hatte noch Seeger, der nach schnellem Zuspiel von Michel aber am Pfosten vorbeischoss. Als es langsam Richtung Abpfiff ging, doch noch der Ausgleich für den FCH. Carlos Konz machte es per Kopf in der 80. Minute nach einem Eckball und der Jubel auf dem Feld und bei den Fans war riesig.

Führung hält nicht lange an

Großaspach ergriff aber wieder mehr die Initiative, nachdem sie sich lange auf der knappen Führung ausgeruht hatten. In der 90. Minute dann der vermeintliche Siegtreffer für die Gäste. Nach einem Foul von Kevin Müller nahe an der Auslinie brachte Lukas Stoppel den Ball scharf auf das Tor, per Kopf traf Volkas Celiktas zur erneuten Führung.

Doch Holzhausen warf alles nach vorne und setzte sich dort fest. Nach einem Eckball war es eine Direktabnahme von Janik Michel (90.+4.), die erneut für grenzenlosen Jubel sorgte, als der Ball sehenswert zum 2:2 im Tor einschlug.

Verlängerung

Damit ging es in die Verlängerung: Janik Michel sorgte nach Flanke von Pfeifhofer mit einem Seitfallzieher für ein Ausrufezeichen, der Ball fand aber Keeper Reule. Auf der Gegenseite Eisele mit einem Abschluss aus kurzer Distanz, aber er schoss nur Hauser ab. Der stand kurz darauf erneut im Fokus, als er sich im eins gegen eins groß machte. Michel hatte in der 100. Minute die sichere Führung auf dem Fuß. Nach präziser Flanke parierte Reule gegen den Holzhausener Stürmer.

Auch im zweiten Abschnitt der Verlängerung hatte Holzhausen die besseren Gelegenheiten. So vergab Michel erneut eine Hundertprozentige. Erst in der 120 Minute der erste Wechsel beim FCH, als der starke Kevin Müller, der sichtbar Probleme mit den Oberschenkeln hatte, raus musste. Für ihn kam der längere Zeit verletzte Lars Czerwonka.

Kurz danach die Führung von Fabian Eisele. Über Holzhausens rechte Seite brachen die Gäste durch, der Goalgetter stand in der Mitte richtig und verwandelte eiskalt.

War es das? Ja – in der 120 Minute machte der Oberligist den Deckel drauf mit dem Tor von Benedikt Landwehr zum 2:4 und feierte den erneuten Finaleinzug.