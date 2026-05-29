Wetterprognosen für Sonntag: Bleibt Freudenstadt von Unwetter verschont?

Kräftige Gewitter mit Hagel und heftigem Starkregen sind am Sonntag für Baden-Württemberg angekündigt. Für Freudenstadt stehen die Zeichen jedoch eher auf Entwarnung.

Das Wetter am Sonntag könnte es an diesem Wochenende in sich haben: Der Deutsche Wetterdienst meldet am Freitag in seinen Aussichten für Baden-Württemberg: „Am Sonntag in den Früh- und Vormittagsstunden oft noch freundlich mit Sonnenschein. Bald aber von Nordwesten dichte Wolken und spätestens ab Mittag wiederholt Schauer und zum Teil kräftige Gewitter mit Hagel und heftigem Starkregen. Höchsttemperatur 24 bis 31 Grad. Mäßiger, im Tagesverlauf zunehmend frischer und in Böen starker Wind aus West. Bei Gewittern auch stürmische Böen und lokal (schwere) Sturmböen.“

Ein Blick auf das Wetter deutet für Freudenstadt aber eher eine Entwarnung an. Der Deutsche Wetterdienst, der eine Wetterstation in Freudenstadt betreibt, sagt für Sonntag früh 16 Grad bei leicht bewölktem Himmel voraus, im Verlauf des Tages könnten es 25 Grad werden und leicht regnen. Gewitter sagt der Deutsche Wetterdienst für Freudenstadt nicht voraus. In Bezug auf die Windstärke sieht der Wetterdienst keine warnrelevanten Böen voraus. Bis zum Montagmorgen könnten die Temperaturen bis auf 12 Grad sinken, weiterhin ist leichter Regen möglich.

Kommen doch Gewitter?

Der Wetterdienst von wetter.net prognostiziert für Freudenstadt am Sonntag ab 6 Uhr örtlich Regenschauer und am späten Vormittag örtlich leichte Gewitter. Nachmittags könnte es bewölkt sein, am Abend sollen wieder leichte Gewitter und Regenschauer möglich sein.

Kachelmannwetter.com sieht am Sonntag ab 15 Uhr leichten Regen, Windböen bis rund 40 km/h. Gewitter sollen laut der Vorhersage ab etwa 17 Uhr erwartbar sein.

Unsere Empfehlung für Sie Klima-Prognose für Deutschland 2050 So schneidet der Kreis Freudenstadt ab Ein neuer Klimarisikoindex erteilt dem Kreis Freudenstadt für das Jahr 2050 die beste Bewertung in Baden-Württemberg. Überdurchschnittlich ist allerdings das Tornadorisiko.

Optimistische und pessimistische Prognosen

Die Seite wetter.com sieht den Sonntagvormittag als leicht bis stark bewölkt voraus, ab dem späten Vormittag mit Windböen von gut 40 km/h. Ab 14 Uhr sollen Böen bis rund 60 km/h bei leichtem Regen möglich sein. Der Abend dürfte stark bewölkt sein. Gewitter sagt wetter.com für Freudenstadt nicht voraus.

Für Horb sieht wetter.com hingegen wolkiges und windiges Wetter, aber ein geringeres Regenrisiko von maximal 30 Prozent am Nachmittag voraus. Etwas pessimistischer ist wetter.net für den Sonntag in Horb. Die Plattform gibt für 7 und 8 Uhr bereits Regenschauen an. Ab 11 Uhr über die Mittagszeit und abends könnte es Gewitter geben.

Etwas pessimistischer sieht wetteronline.de den Sonntag für Freudenstadt wie auch für Horb: Demnach würde es nachmittags Gewitter geben und abends Schauer.