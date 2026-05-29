Wetterprognosen für Sonntag: Bleibt Freudenstadt von Unwetter verschont?

Kräftige Gewitter mit Hagel und heftigem Starkregen sind am Sonntag für Baden-Württemberg angekündigt. Für Freudenstadt stehen die Zeichen jedoch eher auf Entwarnung.
Das Wetter am Sonntag könnte es an diesem Wochenende in sich haben: Der Deutsche Wetterdienst meldet am Freitag in seinen Aussichten für Baden-Württemberg: „Am Sonntag in den Früh- und Vormittagsstunden oft noch freundlich mit Sonnenschein. Bald aber von Nordwesten dichte Wolken und spätestens ab Mittag wiederholt Schauer und zum Teil kräftige Gewitter mit Hagel und heftigem Starkregen. Höchsttemperatur 24 bis 31 Grad. Mäßiger, im Tagesverlauf zunehmend frischer und in Böen starker Wind aus West. Bei Gewittern auch stürmische Böen und lokal (schwere) Sturmböen.“