Im Schwarzwald-Baar-Kreis kann es am Mittwoch krachen: Der Wetterdienst warnt vor extremen Gewittern mit Hagel, Sturm und Überschwemmungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern, die am Mittwoch, 4. Juni, ab dem Nachmittag große Teile des Schwarzwald-Baar-Kreises treffen könnten – darunter auch die Region rund um Villingen-Schwenningen. Betroffen ist zudem der Landkreis Tuttlingen. Die amtliche Vorabinformation Unwetter gilt zunächst bis Mitternacht.

Laut DWD ist im Verlauf des Nachmittags mit dem Durchzug kräftiger Gewitter von Westen nach Osten zu rechnen. Dabei drohen teils extreme Begleiterscheinungen: großer Hagel mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern, schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu einhundert Stundenkilometern sowie sehr intensiver Regen mit Mengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit.

In Einzelfällen – so der DWD – könnten sich die Unwetter sogar zu extremen Ereignissen auswachsen. Dann wären Hagelkörner mit einem Durchmesser von mehr als acht Zentimetern sowie Orkanböen mit Geschwindigkeiten über 120 Stundenkilometer möglich. Das daraus resultierende Schadenspotenzial für Menschen, Infrastruktur, Gebäude und Natur ist erheblich.

Die Gewitter sollen im Laufe der ersten Nachthälfte ostwärts abziehen. Der Deutsche Wetterdienst betont, dass Gewitter dieser Art sehr lokal auftreten und in voller Intensität meist nur wenige Orte treffen. Eine genaue Eingrenzung von Ort und Zeit sei derzeit noch nicht möglich. Die Vorabinformation kann sich daher noch ändern.

Hagelflieger in Bereitschaft

Wer Schutzmaßnahmen treffen kann, sollte diese rechtzeitig vorbereiten. Der DWD empfiehlt, die weitere Wetterentwicklung aufmerksam zu verfolgen.

Auch die Hagelabwehr Südwest behält die aktuellen Entwicklungen genau im Auge. Bereits am Dienstagnachmittag war der Hagelflieger in Bereitschaft, um im Falle eines Hagelunwetters zu starten. Für Mittwoch kommt ebenfalls eine Bereitschafts in Betracht.