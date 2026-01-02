Wetter in Rottweil Der erste Schnee im neuen Jahr ist da Jasmin Cools 02.01.2026 - 18:50 Uhr 1 Schnell werden am Freitagabend die Straßen – wie hier im Hinterprediger – zu Schlitterbahnen. Foto: Cools Am Freitagabend überzuckert Weiß die Rottweiler Innenstadt. Link kopiert Pünktlich zum Start ins Wochenende fällt der erste Schnee 2026 in Rottweil. Am Freitagabend hüllt er Straßen, Autos und Häuser in einen weißen Mantel. Unsere Empfehlung für Sie Winter in Rottweil Stadt und Bürger sind ab jetzt gefordert Der Betriebshof in Rottweil ist für die kalte Jahreszeit gerüstet – in Zuge dessen erinnert die Stadtverwaltung an die Räum- und Streupflicht. Hier alle Infos. Bereits verschiedene Wetter-Portale hatten für die ersten Januartage ordentlichen Schneefall angekündigt. Für Freitag, 2. Januar, bis Dienstag, 6. Januar, wird im Kreis Rottweil durchweg „anhaltender Schneefall“ vorausgesagt. Am Freitagabend jedenfalls sind die Straßen bei zunehmendem Schneefall in Windeseile bedeckt und teilweise gefährlich rutschig. Die Temperaturen liegen bei minus einem bis minus fünf Grad. Erst nach Dreikönig, ab Mittwoch, 7. Januar, soll es wieder aufklaren.