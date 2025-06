Westernreiten: Reiner trotzen dem Regen

Bitz. Das Wetter zeigte sich kühl und unbeständig – doch die Stimmung beim LQH Masters vom 5. bis 9. Juni war alles andere als frostig. Rund 200 Pferd-Reiter-Kombinationen, darunter über 50 Kinder und Jugendliche, traten auf der Reitanlage von Ludwig Quarter Horses (LQH) in Bitz an und machten das traditionsreiche Turnier zu einem vollen Erfolg. Mit hochkarätigem Reining- und Ranch-Riding-Sport, mitreißenden Abendshows und einer legendären Party bewies die Veranstaltung einmal mehr: Bitz ist ein Zentrum des Westernreitsports in Baden-Württemberg – und weit darüber hinaus.

„Trotz schlechtem Wetter ein voller Erfolg“

„Es liegen ein paar harte, lange, jedoch sehr schöne Tage hinter uns. Das LQH Masters war trotz schlechtem Wetter ein absoluter Erfolg. Wir hatten tolle Ritte, ein nach Plan laufendes Showprogramm, die Ranch Klassen erfreuten sich an einem großen Starterfeld und wie ich hörte, war es eine legendäre Party“, fasst LQH-Trainer Patrick Göschl zusammen. Besonders erfreulich: Die starke Beteiligung aus der Region – von Reitern aus Balingen, Albstadt und Deggenhausertal bis hin zu internationalen Gästen aus Österreich, Belgien und der Schweiz.

Reiningsport auf heimischem Boden

Patrick Göschl konnte am LQH Masters gleich mehrfach punkten. Mit NAILED ITT (Besitzer: Jan Juricak) gewann er das LQH Reining Masters Mega Slide, mit VOODOO HONEY (Besitzer: LQH) holte er Platz zwei in der Jungpferdeprüfung und auf dem bewährten COL ELECTRIC DELMASO (Besitzer: Lars Münch) sicherte er sich sowohl einen zweiten Platz in der Any Horse Any Rider mit 72 Punkten. Mit seinem Besitzer im Sattel, lief COL ELECTRIC DELMASO in der Landesmeisterschaft der Non Pros (Amateurreiter) nochmal zu Spitzenleistungen auf und errang für seinen Besitzer Lars Münch aus Albstadt den dritten Platz.

Auch der „Hausherr“ landete mehrere Siege

Hausherr Grischa Ludwig konnte mit NO SUGAR NO PARTY (Besitzer: Bernhard Bliem) beim Heimturnier begeistern und siegte in der Any Horse Any Rider Regio-Wertung. Dazu kamen gleich mehrere zweite Plätze, unter anderem bei dem LQH Reining Masters Mega Slide, der prestigeträchtigen Reichenbacher Apparatebau Bronze Trophy Open, und der Landesmeisterschaft der Profis (Open), wo das Duo starke 217,5 Punkte erreichte.

Lucie Egenter liefert ab

„Fabian Strebel hatte etwas Pech in der Non Pro Trophy und hat kurzfristig entschieden, dass ich die Open Trophy mit M SNOW PEARL gehen soll, was supergut funktioniert hat, dafür bin ich auch sehr dankbar“, freut sich LQH-Trainerin Lucie Egenter. Die gebürtige Balingerin wurde kurzfristig mit M SNOW PEARL (Besitzer: Fabian Strebel) für die Open Trophy nachgenannt – und lieferte ab: Mit starken 218,5 Punkten gewann das Duo sowohl die Bronze Trophy Open als auch die Intermediate Open und sicherte sich obendrein den Titel der Landesmeisterin Open (Profi-Reiter).

Landesmeisterschaften mit starker Jugendbeteiligung

Ein zentrales Element des LQH Masters waren die Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften, bei denen zahlreiche Titel in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen vergeben wurden. Besonders eindrucksvoll: die Leistungen der Jugend. „Es ist toll zu sehen, wie viele talentierte Kinder und Jugendliche den Weg nach Bitz gefunden haben – über 50 Starts in den Kinder- und Jugendklassen, das macht uns als Veranstalter natürlich besonders stolz“, freut sich LQH-Managerin Sylvia Maile.

Dreifach Triumph für die Mailes

Die passionierte Reining-Reiterin hatte dabei gleich dreifachen Grund zur Freude: Neben ihrem eigenen Sieg mit GOLDEN VOODOO BADGER in der Novice Horse glänzte auch ihre Tochter Nathalie Maile – und das gleich mit zwei verschiedenen Pferden in den Jugendklassen. Mit der von LQH gezüchteten GUNNERS RESOLUTION gewann die junge Reiterin fünf verschiedene Jugend-Prüfungen – darunter die Youth -13 national mit 71,5 Punkten, die Youth 13 & Under mit 71 Punkten und die Youth Trophy national mit 72,5 Punkten. Zusätzlich sicherte sich das neu gefundene Duo den Titel der Landesmeisterin in der Youth bis 13. Im Sattel von FROZEN ROOSTER erreichte Nathalie Maile zudem einen starken zweiten Platz bei der Landesmeisterschaft Rookie.

Nachwuchs sorgt für Aufsehen

Auch Jugendreiterin Lisa Wiechers aus Stuttgart brillierte: Sie gewann mit SPINDERELLSTORY die Landesmeisterschaft Rookie und wurde zusätzlich mit ARC SHESGUNNASPARKYA Champion in zwei Youth-Klassen. In der Landesmeisterschaft Youth bis 18 belegte sie Platz drei. Für Aufsehen sorgte auch Madlene Bodmer aus Balingen. Sie wurde mit JOE CASHMACHINE Landesmeisterin Youth bis 18, zusätzlich Champion der Youth national und Co-Champion der Novice Horse Non Pro L2.

Nicht zu vergessen: Karl Ludwig aus Bitz, der jüngste Starter im Team LQH, setzte sich mit GOLDEN VOODOO BADGER in der Wertung Ranch Riding Kids durch.

Viele Zuschauer und eine legendäre Partynacht

„Trotz des schlechten Wetters und obwohl es sehr kalt war, dass da so viele Leute gekommen sind – das zeigt, dass das Konzept passt“, freut sich Grischa Ludwig. Das abwechslungsreiche Programm des LQH Masters, das sich aus Turnierprüfungen und Abendshows der Disziplinen Reining und Ranch Riding sowie weiteren mitreißenden Show-Acts zusammensetzte, kam beim Publikum hervorragend an. Außerdem war die große After-Show-Party mit DJ und Tanzfläche ein absolutes Highlight für ganz Bitz. „Es war die größte, lauteste und längste Party, die wir je bei LQH hatten – genau das, was die Leute von uns erwarten“, so Ludwig. Auch Sylvia Maile blickt stolz auf das Wochenende zurück: „Alle waren wirklich gut drauf – das war eine mega tolle Show!“

Ein starkes Team im Hintergrund

Zum Schluss richtete Grischa Ludwig noch dankende Worte an alle Helfer: „Ein solches Event gelingt nur mit einem starken Team.“ Sein besonderer Dank galt Sylvia Maile für die Organisation, Sandra Quade für Showkoordination und Social Media, Sascha Ludwig und seiner Familie für alles rund um die Ranch Riding, Johannes Wilk für das Bar-Management und Lars Münch für die Technik – sowie allen Helferinnen und Helfern im Vorder- und Hintergrund.