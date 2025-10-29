Wenn die Kasse nicht zahlt: Neurieder kämpft um Therapie seiner seltenen Krankheit

Ein Medikament hilft, aber die Krankenkasse zahlt nicht dafür: Der Fall des 28-jährigen Robin Gassmann aus Neuried zeigt, wie schwierig es sein kann, die Therapie zu erhalten.

Als Unternehmensberater mit eigener Firma und mehr als 20 Mitarbeitern arbeitet Robin Gassmann pro Woche 60 bis 80 Stunden. „Weil ich es kann“, sagt der 28-jährige Unternehmer, der in Schutterzell aufgewachsen ist und inzwischen in München wohnt. Dieser Satz ist jedoch keinesfalls eitel oder gar angeberisch gemeint, sondern bezieht sich einzig auf seinen Gesundheitszustand.

Denn Gassmann leidet an einer seltenen, schwerwiegenden genetischen Erkrankung, die nur etwa 100 Menschen in Deutschland haben. Gassmann sieht dadurch auffällig anders aus: Seine Haut ist so trocken und schuppig, dass er sie häufig eincremen muss, der Bereich um seine Augen ist rot. „Ich kann auch nicht schwitzen“, berichtet er.

„Ohne Therapie bin ich extrem abgeschlagen und würde keinen Arbeitstag von fünf Stunden durchhalten“, sagt er. Und: „Man kann wirklich deutlich sagen, dass ich ohne Therapie kein lebenswertes Leben habe. So hart das auch klingt, die Therapie ermöglicht mir die Teilhabe am Leben.“ Denn mit Therapie habe er keine Rheumaschübe und sei „voll leistungsfähig“.

Mit seiner Ärztin war Robin Gassmann bereits im Fernsehen zu sehen

Seit mittlerweile rund 20 Jahren wird seine Krankheit an der Freiburger Uniklinik erforscht, mit seiner behandelnden Ärztin Cristina Has war er bereits im Fernsehen zu sehen. Gemeinsam haben die beiden schon viel erreicht, unter anderem, dass Gassmann trotz Krankheit und einem nominellen Schwerbehinderungsgrad von 80 Prozent voll im Berufsleben stehen kann.

Beim Einlösen des Rezepts kommt die schlechte Nachricht

Dazu beigetragen hat auch eine spezielle Therapie mit Medikamenten, die Gassmann zwischen Mai 2024 und Juni 2025 nahm – und auch weiter nehmen wollte. Doch daraus wurde nichts: „Ich wollte gerade das neue Rezept holen, als es hieß, dass meine Krankenkasse die Kosten von rund 4000 Euro pro Quartal nicht mehr übernimmt“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion.

So begründet die Krankenkasse die Ablehnung

Eine Entscheidung, die Gassmann absolut nicht nachvollziehen kann. „Trotz dokumentierter Therapieerfolge und einem eindringlichen ärztlichen Appell“ wolle seine Krankenkasse nicht mehr für das Medikament bezahlen.

Die Begründung: „Wir können die Kosten nur übernehmen, wenn das Arzneimittel für Ihre Erkrankung zugelassen ist“, heißt es im Ablehnungsbescheid der Krankenkasse, den Gassmann unserer Redaktion zur Verfügung gestellt hat. Auch eine Ausnahmeregelung sei nicht möglich, das bestätige auch der Medizinische Dienst, heißt es von der Krankenkasse in dem Schreiben. Auch, „weil die Studienlage weiterhin nicht den Anforderungen entspricht“, so die Krankenkasse. Gassmann fasst das Problem zusammen: „Es gibt keine genaue Diagnose für meine Krankheit“, sagt er und kritisiert damit auch die Richtlinien zur Kostenübernahme.

Patient und Ärztin haben kein Verständnis für Entscheidung der Kasse

Verständnis für die Entscheidung der Krankenkasse hat er wenig. „Durch die Therapie mit dem Medikament hat es sich deutlich verbessert. Und es ist die einzige Therapie, die es für meinen wahrscheinlichen Gendefekt gibt“, sagt er. Gemeinsam mit seiner Ärztin habe er alles versucht, unserer Redaktion liegen mehrere Schreiben von Gassmann und der Freiburger Professorin an die Krankenkasse vor. „Auch sie kann hier nur mit dem Kopf schütteln, da Kassen und der Medizinische Dienst weder den Patienten kennen, noch die Forschung betreiben“, sagt Gassmann.

Auf Anfrage unserer Redaktion bei der Krankenkasse hieß es, man könne nur dann eine Stellungnahme abgeben, wenn der Versicherte die Kasse von der Schweigepflicht entbinde. Dies lehnte Gassmann ab, stellte unserer Redaktion jedoch den Ablehnungsbescheid inklusive Begründung zur Verfügung.

In den Sozialen Medien folgen dem Unternehmer 160 000 Nutzer

Seit der Ablehnung muss der Unternehmensberater, der in den Sozialen Medien als Business-Influencer erfolgreich ist und auf verschiedenen Plattformen insgesamt mehr als 160 000 Follower hat, auf ein neues Medikament umsteigen. Dazu ist er Teil einer Forschung des entwickelnden Pharmakonzerns, der die Kosten in dieser Phase übernimmt. Wie lange noch, das weiß Gassmann auch nicht genau. Zudem koste das Medikament deutlich mehr, weshalb er davon ausgeht, dass seine Kasse auch dieses Präparat in Zukunft nicht bezahle.

Aufgeben ist für den 28-Jährigen jedoch keine Option. Er hofft weiter. Eines ist ihm dabei wichtig zu betonen: „Ich bin nicht auf Mitleid aus.“ Vielmehr wolle er seinen Fall öffentlich machen und auf eine Lücke im Gesundheitssystem aufmerksam machen, die ihm den Zugang zu einer wirksamen Therapie verwehrt.

In den Sozialen Medien

Auf Instagram findet man Robin Gassmann hier. Dort informiert er unter anderem zu Themen aus der Business-Welt. Weitere Infos zu ihm und seinem Unternehmen gibt es unter www.gassmann.io.