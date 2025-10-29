Wenn die Kasse nicht zahlt: Neurieder kämpft um Therapie seiner seltenen Krankheit

Ein Medikament hilft, aber die Krankenkasse zahlt nicht dafür: Der Fall des 28-jährigen Robin Gassmann aus Neuried zeigt, wie schwierig es sein kann, die Therapie zu erhalten.
Als Unternehmensberater mit eigener Firma und mehr als 20 Mitarbeitern arbeitet Robin Gassmann pro Woche 60 bis 80 Stunden. „Weil ich es kann“, sagt der 28-jährige Unternehmer, der in Schutterzell aufgewachsen ist und inzwischen in München wohnt. Dieser Satz ist jedoch keinesfalls eitel oder gar angeberisch gemeint, sondern bezieht sich einzig auf seinen Gesundheitszustand.