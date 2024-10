12 800 Höhenmeter wollte Tanja Höschele am Mittwoch innerhalb von zwölf Stunden auf dem Himmelglückturm in Schömberg bewältigen. Dafür gab die Extrem-Sportlerin alles.

Tanja Höschele hat es geschafft: Innerhalb von zwölf Stunden ist sie den Himmelsglück-Turm in Schömberg 129 Mal hoch und wieder runter gelaufen. Das bedeutet 12 900 zurückgelegte Höhenmeter und einen Weltrekord. Dafür hatte die Extrem-Sportlerin aus Straubenhardt-Schwann bereits am Mittwoch um 7 Uhr morgens angefangen.

Mehr als eine Toilettenpause war nicht drin: Pro Runde brauchte sie im Durchschnitt gut fünf Minuten. Wer versuchte, eine mitzulaufen – der Aussichtsturm hatte regulär geöffnet, so mancher Besucher nutzte diese Chance – der merkte: Das ist schnell. Vor allem beim Herunterlaufen gab die 53-Jährige Gas. Trotz Durchhängern biss sich Tanja Höschele durch. Darüber kann sich auch die Sterneninsel, der Kinder- und Jugendhospizdienst in Pforzheim und dem Enzkreis, freuen: Mit jeder Runde geschafften Runde sammelte Höschele zehn Euro an Spenden.