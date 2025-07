Wellnesshotel geplant: Sennhütte Schwand: Verwirklichung ist noch nicht in Sicht

Bereits seit eineinhalb Jahren betreiben die Gastronomen der Sennhütte in Schwand ihr Projekt eines neuen Hotel- und Wellnesskomplexes. Sie müssen einen genauso langen Atem haben wie der Gemeinderat Kleines Wiesental, der in seiner jüngsten Sitzung die nächste baurechtliche Hürde genommen hat. Dieses Mal ging es um einen Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan sowie um einen Feststellungsbeschluss für den geänderten Flächennutzungsplan.

Der zuständige Planer vom Büro fsp Stadtplanung, Jürgen Schill, war zum wiederholten Mal als Referent im Gemeinderat Kleines Wiesental zu Gast und konnte sich dieses Mal relativ kurz fassen: „Sie kennen alle das Bauvorhaben“ leitete er an die Adresse der Ortsvorsteher und Gemeinderäte ein. Es sei ein Bebauungsplan aufgestellt und die Öffentlichkeit sowie die Behörden gehört worden.

Nach dem Offenlagebeschluss des Gemeinderates sei das Prozedere noch einmal wiederholt worden. Schill beruhigte: „Es sind keine Stellungnahmen zu dem Vorhaben eingegangen. Sonst hätten wir noch einmal in die Offenlage gemusst.“ Was die Gastronomen-Familie Großes vorhat, ist seit eineinhalb Jahren bekannt: Sie will neben dem Bestandsgebäude der beliebten Sennhütte einen neuen Hotelkomplex mit 24 Suiten und einen Wellnessbereich aufbauen, um die Zukunft des Betriebs zu sichern.

Das projektierte Baugelände: ein Wirtschaftsgebäude, ein Parkplatz und auch ein kleines Sträßchen zwischen alt und neu. Schill erläuterte, dass das Landratsamt als Ausgleichsmaßnahme die Pflanzung von Bäumen vor Ort sowie eines Mischwaldes von 3800 Quadratmetern verlangt. Viele Fachbereiche des Landratsamtes durften ihre Stellungnahme zu dem Bauvorhaben abgeben. Der Fachbereich Boden und Gewässer wies darauf hin, dass bei den Arbeiten auf eine gesonderte Abfuhr von PAK-haltigem Belägen zu achten sei.

Reicht das Wasser aus?

Der Fachbereich Baurecht verlangt, dass die Wohnung des Betriebsleiters im Neubau untergeordnet werden muss. Der Fachbereich Naturschutz schloss mit den Investoren erst vor wenigen Tagen einen Vertrag über die Ausgleichsmaßnahmen. Der Fachbereich Verkehr hatte ebenso wenig Einwände wie der Fachbereich Entsorgung. Gemeinderat Matthias Leisinger aus Wieslet fragte in der Gemeinderatssitzung nach, ob denn auch das Wasser für einen Wellnessbereich ausreiche. Das sei nicht Bestandteil des Flächennutzungsplans und werde durch das erst noch folgende Bauordnungsverfahren geklärt, antwortete Schill.

Architekt Harald Klemm, der ebenso wie Bauherr Maximilian Grether in der Sitzung zugegen war, versicherte, man habe bereits vergleichbare Wellnesshotels gecheckt: „Es sollte keine Probleme bei der Wasserversorgung geben.“

Anschließend passierte der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans einstimmig den Gemeinderat. Anschließend ging es im „Parallelverfahren“ um den Feststellungsbeschluss des Flächennutzungsplans für dasselbe Projekt. Wieder durfte das Landratsamt seine Stellungnahmen abgeben, von denen keine das Projekt zum Scheitern bringt. Der Gemeinderat winkte auch diese bürokratische Hürde durch und beschloss einstimmig.

„Langwieriger Prozess“

Der neue Kleinwiesentäler Bürgermeister Stefan Niefenthaler wirkte bei seiner ersten Gemeinderatssitzung erleichtert. Er sagte: „Das war ein langwieriger Prozess. Und an die Adresse von Maximilian Grether gerichtet: „Es ist toll, dass das Projekt jetzt weitergehen kann.“ Bis zur Realisierung des Vorhabens wird der Bauherr weiter Ausdauer brauchen.