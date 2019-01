Wellendingen Weitere Facette der vielfältigen Wellendinger Fasnet

Parallel dazu zeigen ab 14 Uhr die Klepfer ihr Können auf dem Rathausplatz. An das Binden der Strohbären soll sich ab 16.30 Uhr ein gemeinsamer Umzug über die Lembergstraße und die Hauptstraße bis zum Rathausplatz anschließen. Dort werden die verschiedenen Varianten gegen 17.15 Uhr vorgestellt; es folgt eine Präsentation der Hänsele und der Hoorig-Bären-Tanz. Zudem ist ab 18 Uhr das Aufstellen des Narrenbaumes vorgesehen.

Den Abend kann dann das Publikum in den verschiedenen Wirtschaften, den Besenwirtschaften, im bewirteten Torkelkeller und im Bürgerhaus ausklingen lassen. Auf einen zusätzlichen Abend mit weiterem Programm in der Festhalle hat die Narrenzunft bewusst verzichtet. Denn zum einen wäre die Halle vom Geschehen in der Ortsmitte verhältnismäßig weit weg. Zum anderen steht aber beim Wellendinger Strohbärentag zuallererst das Brauchtum um das Binden und Treiben des Strohbären in seinen verschiedenen Ausprägungen im Vordergrund und nicht Profit durch Bewirtung.

Seit vielen Wochen sind die Organisatoren mit den Vorbereitungen zugange, rund 80 Helfer werden am Strohbärtag vom Bewirtungsteam bis zur absperrenden Feuerwehr im Einsatz sein. Alle sind sehr gespannt auf den Ausgang, denn hier entsteht eine weitere Facette der vielfältigen Wellendinger Fasnet.

Kamerateam vor Ort

Eine "Zugabe" erhielt am Montagabend Narrenvater Robert Baier. Ein Kamera-Team der "Abendschau" hat sich angemeldet, um Aufnahmen vom Strohbärtag zu machen, die am selben Abend ab 18.30 Uhr im SWR gesendet werden sollen.