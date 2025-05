Weitere Arbeiten vergeben: Hesse-Bahn-Haltepunkt in Ostelsheim nimmt Form an

Unfall in Althengstett Seniorin kracht mit Auto gegen Wand von Aral-Tankstelle

Eine 85-jährige Frau ist am Montag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Auto gegen eine Gebäudewand der Aral-Tankstelle in Althengstett gefahren. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Drei Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Und: Das blieb am Montag nicht der einzige Unfall in unmittelbarer Nähe.