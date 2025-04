Weiterbildung in Bad Dürrheim: Teilnehmern wird es heiß und kalt

Weiterbildung in Bad Dürrheim

1 Premiere hat das Seminar „Hot and Cold – Gesund mit Gegensätzen“, das die Kur und Bäder zusammen mit dem Saunabund im Solemar veranstaltet. Foto: dpa/Magdalena Rodziewicz

Die Kur und Bäder GmbH und der Deutsche Sauna-Bund veranstalten das erste Trendseminar zum Thema „Hot and Cold – Gesund mit Gegensätzen“. Gegensätze ziehen sich nicht nur an. Gegensätze ergänzen sich auch bestens.









Link kopiert



Spätestens beim Seminar „Hot and Cold“, das die Kur- und Bäder GmbH gemeinsam mit dem Deutschen Sauna-Bund erstmals veranstaltet, wird dies wissenschaftlich fundiert bewiesen. „Hot and Cold – Gesund mit Gegensätzen“, lautet der Titel des Trendseminars. Es findet am 9. und 10. April im Solemar statt. Die Veranstaltung dreht sich rings um die gesundheitlichen Vorteile von Kälte- und Wärmeanwendungen.