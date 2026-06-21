Weißt Du noch?: Zeitreise in die 1970er Jahre

Heiße Musik im kühlen Gewölbekeller des Alten Rathaus in Weil am Rhein, die Retro Nacht der Herbstzeitlosen war ein voller Erfolg.

Schon früh waren die ersten Paare und Single gekommen, um sich mit Musik aus den 70er Jahren für ein paar Stunden auf die Zeitreise zu begeben. Der Musiker Alfredo Fabrizo, ein begnadeter Gitarrenspieler und Alleinunterhalter, brachte die größten Hits aus dieser Zeit zu Gehör. Tanzen, voller Lebensgefühl, Erinnerungen und guter Stimmung, kaum, dass die Besucher still sitzen konnten.

Tanzfläche stets besetzt Die Tanzfläche war stets besetzt, wer keinen Partner hatte, tanzte für sich oder mit Freunden zu den mitreißenden Rhythmen. Disco-Queen, Rockröhre oder Luftgitarrenheld, Fabrizio traf den musikalischen Nerv aus der vergangenen Zeit. Erinnerungen an die erste Liebe, den ersten Tanzabend und die Erlebnisse mit den Freunden wurden lebendig, „Weißt du noch…?“, es trafen sich Menschen, die in ihrer Jugend schon zusammen an Disco-Veranstaltungen waren. Und, wer nun denkt, dass die Menschen 70 plus alt und grau dahinvegetieren, der wurde eines besseren belehrt.

Die bekannten Liedertexte, ob in englischer oder deutscher Sprache wurden mitgesungen. Voller Temperament, Leidenschaft und Freude tanzten die Besucher ununterbrochen. Die Tanzfläche war nie leer.

Mit dieser Veranstaltung haben die Herzbstzeitlosen die Besucher absolut begeistert. Und, es wird sicher eine Wiederholung geben. „An der Saisoneröffnung spielte Alfredo Fabrizio auf“, berichtete Caro Lefferts.

Party kam gut an

Am Ende dieser Veranstaltung seien die Gäste damals auf die Tanzfläche gegangen und hätten spontan begonnen, zu tanzen. So sei die Entscheidung, diesen Musiker für die Retro Nacht zu buchen, entstanden. Dass die Live Musik sehr gut ankam, war an dieser „Rückspul-Party“ nicht zu übersehen.