Weißt Du noch?: Zeitreise in die 1970er Jahre

Heiße Musik im kühlen Gewölbekeller des Alten Rathaus in Weil am Rhein, die Retro Nacht der Herbstzeitlosen war ein voller Erfolg.
Schon früh waren die ersten Paare und Single gekommen, um sich mit Musik aus den 70er Jahren für ein paar Stunden auf die Zeitreise zu begeben. Der Musiker Alfredo Fabrizo, ein begnadeter Gitarrenspieler und Alleinunterhalter, brachte die größten Hits aus dieser Zeit zu Gehör. Tanzen, voller Lebensgefühl, Erinnerungen und guter Stimmung, kaum, dass die Besucher still sitzen konnten.