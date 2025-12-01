Weihnachtsmarkt in Todtnau: Kutschfahrt und Turmbesteigung beim Weihnachtsmarkt

Wenn es im Städtle nach Glühwein und Waffeln duftet, ist Weihnachtsmarkt in Todtnau. In diesem Jahr ist es bereits die 49. Auflage.
Dichtes Gedränge herrschte in der Innenstadt am Samstag vor dem ersten Advent, viele Besucher wollten sich den Weihnachtsmarkt, von Treffpunkt Todtnau und der Stadtverwaltung organisiert, nicht entgehen lassen. An den Ständen warteten die Besucher geduldig auf Raclette, Schupfnudeln, Schokofrüchte oder Grillwürste. Auch am Stand der Feldbergbahnen gab es eine lange Schlange, denn hier wurden die für Einheimische verbilligten Saisontickets verkauft.