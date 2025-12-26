Weihnachten in Rottweil: Das Vermächtnis zweier Initiatoren

„Es war ein fröhlicher Weihnachtsabend“, so eine Besucherin zum Abschied der gemeinsamen Feier im katholischen Gemeindehaus in Rottweil – und sie sprach für alle, die gekommen waren.

Mehr als 30 Gäste, Bewohner der Spittelmühle, Besucher der Wärmestube und Alleinstehende aus Rottweil und der näheren Umgebung nahmen das schon traditionelle Angebot der katholischen Münstergemeinde, der Spittelmühle und der Wärmestube wahr, an Heilig Abend gemeinsam zu feiern, ein festliches Essen, dieses Mal von der Wärmestube, serviert zu bekommen, miteinander zu singen und ein liebevoll verpacktes und von Kaufland gesponsertes Geschenk mit nach Hause zu bekommen.

Dieses langjährige Festangebot ist ein Vermächtnis zweier Initiatoren, die beide in diesem Jahr gestorben sind: der langjährige Leiter der Spittelmühle, Dietmar Greuter, und der Mitbegründer der Wärmestube, Pfarrer Wilhelm Dilger.

Ihr Einsatz war niemals eine Selbstverständlichkeit, aber die Wichtigkeit zeigt sich nach wie vor an der großen Zahl einsamer und alleinstehender Menschen, die jedes Jahr dieses Angebot gerne wahrnehmen.

Großes Helferteam

Weitergeführt wird der Heilige Abend von Gemeindereferentin Sigrun Mei, die mit einem großen Helferteam das Fest vorbereitet, in diesem Jahr mit den beiden Sozialarbeitern Aliska Leibold und Patrick Münch von der Spittelmühle und weiteren jungen Helfern, mit den Musikern Paul Gerstner und Oskar Müller mit dessen gesamter Familie.

Menschen rücken zusammen

Das Weihnachtsliedersingen, das Hören der Bildgeschichte vom verlorenen und wiedergefunden Lamm an der Krippe des Christuskindes beeindruckten auch die weniger glaubenden Menschen.

Die Gemeinsamkeit ließ an diesem Abend die Menschen zusammenrücken und ihre Schicksale für kurze Zeit vergessen; so wird ein Vermächtnis weitergetragen und behält seine gesellschaftliche Gültigkeit.