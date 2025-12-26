Weihnachten in Rottweil: Das Vermächtnis zweier Initiatoren

„Es war ein fröhlicher Weihnachtsabend“, so eine Besucherin zum Abschied der gemeinsamen Feier im katholischen Gemeindehaus in Rottweil – und sie sprach für alle, die gekommen waren.
Mehr als 30 Gäste, Bewohner der Spittelmühle, Besucher der Wärmestube und Alleinstehende aus Rottweil und der näheren Umgebung nahmen das schon traditionelle Angebot der katholischen Münstergemeinde, der Spittelmühle und der Wärmestube wahr, an Heilig Abend gemeinsam zu feiern, ein festliches Essen, dieses Mal von der Wärmestube, serviert zu bekommen, miteinander zu singen und ein liebevoll verpacktes und von Kaufland gesponsertes Geschenk mit nach Hause zu bekommen.