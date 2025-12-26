Weihnachten im Kleinen Wiesental: Krippenspiel schenkt Freude

1 Mit großer Freude gestalteten die Kinder den Weihnachtsgottesdienst in Tegernau mit. Foto: Yvonne Rünzi In der vollbesetzten Laurentiuskirche Tegernau fand am Heiligabend unter der Leitung von Sarah Marquardt und Sarah Gempp ein Krippenspiel statt.







Begleitet von Agathe Lindner an der Orgel, zeigten Anna P., Anna R., Ben, Ebba, Ella, Elli, Emely, Laura, Leni, Louisa, Luisa, Lyon, Malaika, Marie, Mia, Milan, Minou und Navpreeth das Krippenspiel, trugen Gedichte vor und sprachen Gebete. Die Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren hatten sichtlich Spaß an ihrem Auftritt. Für die Dekoration der Kirche hatten sich Sarah und Christopher Marquardt, Diakonin Claudia Krüger, Laura Fänger und Nadine Rösch viel Mühe gegeben.