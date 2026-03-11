Wegen Krieg in der Golfregion: Rückweg abgeschnitten – 14-jähriger Schopfheimer sitzt in Australien fest

Geplant war ein Familien-Besuch über die Ferien – nun sitzt der 14-jährige Ben aus Schopfheim wegen des Iran-Kriegs in Australien fest. Wann und wie er zurückkommt, ist unklar.
Von Sydney aus nach Zürich, mit Zwischenstopp in Abu Dhabi, Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate: Eine Standardroute vom anderen Ende der Welt nach Europa, über die der 14-jährige Ben Zeppenfeldt am vorletzten Wochenende nach einer Reise zu seinen Großeltern im australischen Toronto zurück nach Hause fliegen sollte. An jenem Samstag aber griffen die USA und Israel den Iran an. Die Lage eskalierte rasend schnell, buchstäblich über Nacht war die gesamte Golfregion betroffen, der Luftraum gesperrt – und der Rückweg für den 14-Jährigen abgeschnitten. Wann und wie er zurück nach Schopfheim kommt, ist aktuell unklar. Von Schopfheim aus versucht seine Mutter Leonie Zeppenfeldt, die Dinge im Blick zu behalten und zu organisieren.