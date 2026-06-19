Wegen Hitze: Zugfahrten zwischen Kehl und Straßburg fallen aus

Die SWEG-Züge können seit Donnerstag auf der Strecke Offenburg – Straßburg aus hitzebedingten technischen Gründen nur zwischen Offenburg und Kehl fahren.
Fahrgäste auf der Strecke Offenburg–Straßburg müssen sich bis voraussichtlich Sonntag auf Einschränkungen einstellen. Die SWEG-Züge der Regio S-Bahn Ortenau können seit Donnerstagnachmittag, 18. Juni, auf der Strecke Offenburg – Straßburg aus hitzebedingten technischen Gründen nur zwischen Offenburg und Kehl fahren. Darüber informiert die SWEG in einer Pressemitteilung. Die Fahrgäste werden gebeten, auf der Strecke zwischen Kehl und Straßburg auf die Tram auszuweichen.