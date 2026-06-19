Wegen Hitze: Zugfahrten zwischen Kehl und Straßburg fallen aus

Fahrgäste auf der Strecke Offenburg–Straßburg müssen sich bis voraussichtlich Sonntag auf Einschränkungen einstellen. Die SWEG-Züge der Regio S-Bahn Ortenau können seit Donnerstagnachmittag, 18. Juni, auf der Strecke Offenburg – Straßburg aus hitzebedingten technischen Gründen nur zwischen Offenburg und Kehl fahren. Darüber informiert die SWEG in einer Pressemitteilung. Die Fahrgäste werden gebeten, auf der Strecke zwischen Kehl und Straßburg auf die Tram auszuweichen.

Einrichtung eines Busnotverkehrs wird geprüft Die Einrichtung eines Busnotverkehrs für die ausfallenden Verbindungen zwischen Kehl und Straßburg werde aktuell geprüft. „Bei zwei der im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzten Regio-Shuttle RS1 haben sich gestern hitzebedingt technische Probleme eingestellt. Damit stehen der SWEG nicht mehr genug Fahrzeuge mit Frankreich-Zulassung zur Verfügung“, erklärt SWEG-Pressesprecher Christoph Meichsner auf Nachfrage unserer Redaktion und fügt hinzu: „Deshalb werden seit gestern Nachmittag die Verbindungen auf der Europabahn zwischen Offenburg und Kehl mit Mireo-Plus-B-Fahrzeugen gefahren.“

SNCF-Fahrten finden planmäßig statt

Da diese jedoch nicht für Fahrten in Frankreich eingesetzt werden dürften, müssten aktuell die SWEG-Fahrten zwischen Kehl und Straßburg ausfallen. Die Fahrten, die von der französischen Eisenbahn SNCF zwischen Kehl und Straßburg gefahren werden, finden jedoch planmäßig statt. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt über die elektronischen Fahrplanauskünfte auf der Webseite www.bahn.de oder im DB-Navigator zu informieren.