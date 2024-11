Wegen der unklaren Landespolitik:: Die Zukunft der Schömberger Werkrealschule ist ungewiss

1 Die Ludwig-Uhland-Schule in Schömberg Foto: Wolfgang Krokauer

458 Schüler besuchen derzeit die Ludwig-Uhland-Schule in Schömberg. Es gibt dort eine Grund- und Werkrealschule. Wie es mit Letzterer weitergeht ist derzeit ungewiss, weil die Landespolitik dazu noch unklar ist.









Link kopiert



In der Ludwig-Uhland-Schule gibt es 19 Klassen und zwei Vorbereitungsklassen. Aufgrund der vielen Anmeldungen aus anderen Schulen war es möglich, eine zweite zehnte Klasse zu bilden, informierte Dieter Thielbeer, Konrektor der Grund- und Werkrealschule, in der Schömberger Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. 34 Lehrkräfte, drei Lehramtsanwärter und zwei Pfarrer unterrichten die 458 Schüler. Hinzu kommen zwei Kolleginnen, die stundenweise an der Schule unterrichten. Sie fördern gezielt Kinder, etwa wenn eine Sprachbehinderung vorliegt.