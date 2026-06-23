Wegen angekündigter starker Hitze: Kinder- und Familientag in Neubulach wird abgesagt
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Die Organisatoren aus dem Team der Jugendsozialarbeit Jule Adam (von links), André Wichert und Sabine Huber freuen sich auf das Event. Foto: L. Schwämmle

Spiel und Spaß für Groß und Klein: Das sollte das Motto des ersten Kinder- und Familientag in Neubulach am Samstag, 27. Juni, werden.

Die Jugendsozialarbeit Neubulach wollte am Samstag, 27. Juni, zum ersten Mal einen Kinder- und Familientag veranstalten. Geboten wären Spiel, Spaß und Action für Groß und Klein gewesen. André Wichert, Leiter der Jugendsozialarbeit, stellte unserer Redaktion das vielfältige Programm vor. Es hätte eine Spielstraße, Kinderschminken, eine Hüpfburg, Fußball-Darts auf dem Kunstrasen, Bull Riding in der Turn- und Festhalle, einen Escape Room im Jugendhaus und eine Bühne am Skaterplatz gegeben – dort wären verschiedene Kindergruppen mit musikalischen Beiträgen aufgetreten. Dabei wären gewesen der Schulchor, das Schulorchester, eine Tanzgruppe und weitere. Das Programm wäre kostenlos gewesen.

 

Hitzebelastung zu groß

Zudem hätte die Preisverleihung des Mal- und Zeichenwettbewerbs stattgefunden, der den ganzen Mai über lief. Um die Speisen und Getränke hätte sich die Fußballabteilung des SC Neubulach gekümmert – ebenso um einzelne Attraktionen wie die Hüpfburg. Die Freiwillige Feuerwehr hätte ebenfalls eine Station mit einem Feuerwehrauto angeboten, bei der die Kinder sich rund um die Themen Feuerwehr und Wasser austoben hätten können, wie Wichert ausführt. Die Firma Kölbo hätte den Escape-Room im Jugendhaus organisiert. Das Team der Ganztagesbetreuung hätte Kaffee, Kuchen und Eis angeboten.

„Schweren Herzens müssen wir unseren geplanten Kinder- und Familientag aufgrund der angekündigten hohen Temperaturen und der damit verbundenen Hitzebelastung absagen. Gleichzeitig möchten wir allen Kindern und Familen danken, die sich auf den Tag gefreut haben. Wir sind bereits dabei zu prüfen, ob und wann wir den Kinder- und Familientag zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können“, teilt das Team der Jugendsozialarbeit am Dienstagmittag mit.

 