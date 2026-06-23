Wegen angekündigter starker Hitze: Kinder- und Familientag in Neubulach wird abgesagt

1 Die Organisatoren aus dem Team der Jugendsozialarbeit Jule Adam (von links), André Wichert und Sabine Huber freuen sich auf das Event. Foto: L. Schwämmle Spiel und Spaß für Groß und Klein: Das sollte das Motto des ersten Kinder- und Familientag in Neubulach am Samstag, 27. Juni, werden.







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Die Jugendsozialarbeit Neubulach wollte am Samstag, 27. Juni, zum ersten Mal einen Kinder- und Familientag veranstalten. Geboten wären Spiel, Spaß und Action für Groß und Klein gewesen. André Wichert, Leiter der Jugendsozialarbeit, stellte unserer Redaktion das vielfältige Programm vor. Es hätte eine Spielstraße, Kinderschminken, eine Hüpfburg, Fußball-Darts auf dem Kunstrasen, Bull Riding in der Turn- und Festhalle, einen Escape Room im Jugendhaus und eine Bühne am Skaterplatz gegeben – dort wären verschiedene Kindergruppen mit musikalischen Beiträgen aufgetreten. Dabei wären gewesen der Schulchor, das Schulorchester, eine Tanzgruppe und weitere. Das Programm wäre kostenlos gewesen.