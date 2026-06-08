Wechselbad der Gefühle: Das sagt der SC Lahr nach dem wilden Ritt in der Relegation gegen Bruchsal

Der SC Lahr hatte gegen Bruchsal einige Hürden zu überwinden. Es gab Anfeindungen, einen Ausgleich aus dem Nichts und einen wiederholten Elfmeter.
Aus dem Häuschen vor Begeisterung, aber auch todmüde nach langen 120 Spielminuten plus Elfmeterschießen traten die Spieler des SC Lahr am Sonntagabend den Heimweg aus Bruchsal an. Mit dem Freistoßtor zum 2:1 hatte Konstantin Fries in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit seine Mannschaft in die Verlängerung geschossen und am Ende fiel die Entscheidung zu Gunsten der Lahrer vom Elfmeterpunkt.