Wechselbad der Gefühle: Das sagt der SC Lahr nach dem wilden Ritt in der Relegation gegen Bruchsal

Der SC Lahr hatte gegen Bruchsal einige Hürden zu überwinden. Es gab Anfeindungen, einen Ausgleich aus dem Nichts und einen wiederholten Elfmeter.

Aus dem Häuschen vor Begeisterung, aber auch todmüde nach langen 120 Spielminuten plus Elfmeterschießen traten die Spieler des SC Lahr am Sonntagabend den Heimweg aus Bruchsal an. Mit dem Freistoßtor zum 2:1 hatte Konstantin Fries in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit seine Mannschaft in die Verlängerung geschossen und am Ende fiel die Entscheidung zu Gunsten der Lahrer vom Elfmeterpunkt.

Dabei wäre Fries um ein Haar vom Matchwinner zum tragischen Helden zurückgestuft worden. Nach einer halben Stunde Spielzeit hatte der Kapitän bereits das 1:0 für die Lahrer erzielt. Beide Treffer gingen also auf sein Konto – und dann verschoss er den vierten Elfmeter.

Glücklicherweise hob sofort der Linienrichter die Fahne, weil der Bruchsaler Torwart zu weit vor dem Tor gestanden hatte. Die Wiederholung verwandelte der Flügelspieler dann sicher. „Es war ein wildes Spiel“, sagte Fries am Tag nach dem Triumph im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und sicher schön zum Zuschauen.“

Auswärtsteam muss sich einiges anhören

In guter Erinnerung wird der 1. FC Bruchsal bei den Lahrern indessen nicht bleiben, zu fragwürdig war der Auftritt von Mannschaft und Betreuern in den beiden Begegnungen. „Ihre Arroganz war schon bemerkenswert“, stellte Fries fest. Die Lahrer seien auf dem Feld mit spöttischen und herabwürdigenden Bemerkungen bedacht worden. „Ihr seid ja so schlecht, deshalb seid ihr nur Zweiter geworden“, sei sinngemäß des Öfteren zu hören gewesen. Am Ende sei ein Vorstandsmitglied der Bruchsaler mit ausgestreckten Mittelfingern vor der Lahrer Bank aufgetaucht. „Dafür, dass sie nach eigenen Aussagen gar nicht aufsteigen wollten, haben sie ganz schön wild rumgemacht“, befand auch der Lahrer Sportvorstand Petro Müller.

Doch weder Müller noch Fries beabsichtigen, sich weiter mit dieser Thematik zu befassen. „Sicher haben sie ein paar Chaoten dabei. Aber man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Mein Gegenspieler war beispielsweise ein ganz feiner Kerl“, schloss der Edeltechniker. „Ich glaube, daraus haben wir die letzten fünf Prozent Motivation gezogen, dieses Spiel zu gewinnen.“

Unsere Empfehlung für Sie Aufstieg in die Oberliga SC Lahr triumphiert 6:4 in Bruchsal Nach einer Niederlage im Hinspiel der Relegation gelang den Lahrern im Rückspiel ein Sieg im Elfmeterschießen. Der Traum der Oberliga geht somit in die nächste Runde.

Dass die Lahrer in Bruchsal die bessere Mannschaft waren, steht außer Frage. Drei Aluminiumtreffer Mitte der zweiten Hälfte hätten die Angelegenheit schon in der regulären Spielzeit klären können. Doch stattdessen fiel 20 Minuten vor Schluss aus dem Nichts das 1:1, welches das Aus bedeutet hätte. „Ich denke, dass es einige gab, die nicht mehr viel auf uns gesetzt haben“, so Fries. Doch der Sturmlauf in der Schlussphase wurde im letzten Moment belohnt.

Nerven gekostet hat das Spiel auch Müller, zumal sich beim SC Lahr niemand an ein Elfmeterschießen in einem Pflichtspiel erinnern kann. „Wir haben eines der besten Saisonspiele abgeliefert. Und es war spannend bis zum letzten Elfmeter“, so der Lahrer Sportvorstand. Erst gab es den Fehlschuss von Fries und danach vergab Co-Trainer und Abwehrspezialist Nico Gutjahr den ersten Elfmeter seiner bisherigen Spielerkarriere.

Schon die Bruchsaler seien ein außergewöhnlich guter Gegner aus Baden gewesen und sicher stärker als Mühlhausen vor drei Jahren. Holzhausen gilt nun zwar als noch größeres Kaliber, doch die Hoffnung auf die Oberliga lebt.