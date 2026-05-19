Wechsel im Schönauer Rat: Jesko Anschütz verlässt den Gemeinderat

Schon lange hatte er diesen Schritt geplant, denn bereits vor sieben Jahren hatte der Lehrer ein Sabbatjahr eingereicht und in dieser Zeit quasi weniger verdient,um dann in diesem Jahr eine berufliche Auszeit zu machen. „Dafür gebe ich alle meine Ämter ab und möchte mich an nichts mehr binden“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Reisen mit dem Wohnmobil seien eine Möglichkeit, wie er diese Auszeit verbringt: „Einfach mal raus.“ Zwei Sitzungen hat Anschütz noch vor sich. Bereits im Januar 2023 hatte der Freie Wähler-Stadtrat angekündigt, sein Mandat niederzulegen – damals in den über drei Stunden der hitzigen Diskussionen über die Talstraßen-Sperrung. Dann entschied er sich aber doch zu bleiben.