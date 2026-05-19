Wechsel im Schönauer Rat: Jesko Anschütz verlässt den Gemeinderat

Der Freie Wähler-Stadtrat Jesko Anschütz hat das Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragt. Er macht ein Sabbatjahr.
Fast 17 Jahre lang war Jesko Anschütz Stadtrat in Schönau. Nun möchte er zum 6. Juli aus dem Gremium ausscheiden. „Das stimmt uns traurig, aber die Gründe sind nachvollziehbar“, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Alexander Knobel in der Sitzung am Montag. Den Räten blieb laut Gemeindeordnung nichts anderes übrig, als dem Antrag von Anschütz zuzustimmen, wenn auch widerwillig. Auch Anschütz selbst war dabei die Anspannung anzumerken. Er wird dann im Juli verabschiedet. Dann wird auch klar sein, wer für ihn nachrückt.