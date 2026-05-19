Wechsel im Schönauer Rat: Jesko Anschütz verlässt den Gemeinderat
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Jesko Anschütz verlässt den Schönauer Gemeinderat. Foto: Verena Wehrle

Der Freie Wähler-Stadtrat Jesko Anschütz hat das Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragt. Er macht ein Sabbatjahr.

Fast 17 Jahre lang war Jesko Anschütz Stadtrat in Schönau. Nun möchte er zum 6. Juli aus dem Gremium ausscheiden. „Das stimmt uns traurig, aber die Gründe sind nachvollziehbar“, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Alexander Knobel in der Sitzung am Montag. Den Räten blieb laut Gemeindeordnung nichts anderes übrig, als dem Antrag von Anschütz zuzustimmen, wenn auch widerwillig. Auch Anschütz selbst war dabei die Anspannung anzumerken. Er wird dann im Juli verabschiedet. Dann wird auch klar sein, wer für ihn nachrückt.

 

Schon lange hatte er diesen Schritt geplant, denn bereits vor sieben Jahren hatte der Lehrer ein Sabbatjahr eingereicht und in dieser Zeit quasi weniger verdient,um dann in diesem Jahr eine berufliche Auszeit zu machen. „Dafür gebe ich alle meine Ämter ab und möchte mich an nichts mehr binden“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Reisen mit dem Wohnmobil seien eine Möglichkeit, wie er diese Auszeit verbringt: „Einfach mal raus.“ Zwei Sitzungen hat Anschütz noch vor sich. Bereits im Januar 2023 hatte der Freie Wähler-Stadtrat angekündigt, sein Mandat niederzulegen – damals in den über drei Stunden der hitzigen Diskussionen über die Talstraßen-Sperrung. Dann entschied er sich aber doch zu bleiben.

 