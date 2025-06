Wasserpetition in Wildberg: 2000 Unterschriften – darum gibt es trotzdem keinen Bürgerentscheid

Großeinsatz in Wildberg Feuerwehr sucht mit Atemschutz Personen in qualmender Wohnung

In Sulz am Eck ist es am Mittwochmorgen zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr ging mit Atemschutzgeräten in die Wohnung, um dort zu löschen und nach Personen zu suchen.