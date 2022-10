Vorbereitet auf den Blackout Was tun, wenn plötzlich der Strom ausfällt?

Ein stundenlanger Blackout am Mittwoch in Sulz, dann einer in Althengstett am Donnerstag. Stromausfälle kommen immer wieder vor. Zum Problem werden sie, wenn sie sehr lange - vielleicht sogar tagelang - andauern. Unsere Redaktion verrät, wie man sich darauf vorbereiten kann.