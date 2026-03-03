Warntag in Weil am Rhein: Wenn um 11 Uhr die Sirenen von den Dächern heulen

Einen gemeinsamen kommunalen Warntag gibt es am Mittwoch, 4. März, in Lörrach, Weil am Rhein, Binzen, Efringen-Kirchen und Eimeldingen.
Die technische Warninfrastruktur steht auf dem Prüfstand: Am Mittwoch, 4. März, führen die Städte Lörrach und Weil am Rhein sowie die Gemeinden Eimeldingen, Binzen und Efringen-Kirchen einen gemeinsamen kommunalen Warntag durch. Anlass dafür bietet der Internationale Zivilschutztag, der am 1. März in den Kalendern steht. In allen beteiligten Kommunen werden am Mittwoch, um 11 Uhr, die Sirenen sowie die Warn-Apps zur Warnung ausgelöst. Das Signal zur Entwarnung folgt um 11.45 Uhr.