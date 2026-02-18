Wandern im Kleinen Wiesental: Wanderung zum Weiherfelsen

1 Die Gästeführerin Patricia Fromm Foto: Sebastian Schröder-Esch Unterwegs mit der Naturpark-Gästeführerin Patricia Fromm im Kleinen Wiesental.







Unter dem Motto „Mit offenen Augen durch das Biosphärenreservat Südschwarzwald“ findet anlässlich des Weltgästeführertags eine Wanderung zum Weiherfelsen im Kleinen Wiesental statt. Die Naturpark-Gästeführerin Patricia Fromm begleitet die Teilnehmer auf der zweieinhalbstündigen rund acht Kilometer langen aussichtsreichen Wanderung vom Weiler Kühlenbronn im Kleinen Wiesental bis zum Aussichtspunkt Weiherfelsen oberhalb des sagenumwobenen Nonnenmattweihers. Die Höhendifferenz beträgt rund 200 Meter. Wenn das Wetter mitspielt, können die Teilnehmer bis zu den Schweizer Alpen, zum Belchen und zum Feldberg schauen, aber auch einen Blick in die Rheinebene, auf die Vogesen und den Kaiserstuhl werfen. Patricia Fromm ist begeisterte Bergfrau und Naturliebhaberin. Sie war auf Trekkingtouren in den Pyrenäen, auf dem spanischen Jakobsweg, in den Alpen, im Himalaya und in den Anden unterwegs. Als „beWild-Guide“ legt sie Wert auf wildtiergerechtes Wandern und erzählt gern von den heimischen Tieren auf ihren Touren. Sie wird begleitet von ihrem Hund Benny. Die leichte bis mittelschwere Wanderung findet am Samstag, 28. Februar, von 10 bis 13 Uhr statt. Treffpunkt ist Kühlenbronn 11 im Kleinen Wiesental. Der Treffpunkt ist erreichbar ab Schopfheim mit dem Rufbus über die LöGo-App. Mitzubringen sind gutes Schuhwerk, da teilweise noch harschiger bis sulziger Altschnee in den Schattenecken liegt, wetterangepasste Bekleidung, Essen und Trinken und wer mag Wanderstöcke. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldung bis Donnerstag, 26. Februar, unter Tel. 0172/692 76 29 oder per E-Mail an info@spracheundnatur.de.