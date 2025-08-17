Wandel und Wechsel in Brombach: Schöpflin Stiftung vor dem nächsten Sprung in Lörrach

Die Schöpflin Stiftung nimmt in Brombach Anlauf für den nächsten Entwicklungssprung. Gleichzeitig wird der Leitungswechsel im Werkraum Schöpflin vorbereitet.

Fabric, jener soziokulturelle Mitmach-Ort aus der Ideenschmiede der Bürgerschaft, nimmt Gestalt an. Zuletzt informierten Planer, Architekten und Stiftungsmitarbeiter über den Stand der Dinge auf dem Areal: Dort wird das Ergebnis der „Wunschproduktion“ mit ihren 1600 Eingaben aus der Stadtgesellschaft sichbar. Projektleiterin Sabine Peitzmeier skizzierte den Fahrplan zum Bau von Punkthaus und Parklandschaft. Die Rohbauarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.

Der Werkraum

Künftig sollen die Teams von Fabric und Werkraum – dem Forum für Zeitfragen – enger zusammenarbeiten. Mit den neuen Räumen auf dem Fabric-Gelände ergeben sich neue Möglichkeiten, sagt Tim Göbel, geschäftsführender Vorstand der Schöpflin Stiftung, im Gespräch mit unserer Zeitung über die lokalen Aktivitäten der Stiftung. Der Beginn der Bautätigkeit fällt zeitlich in etwa mit einer zentralen personellen Veränderung – oder besser: einem Einschnitt zusammen. Werkraum-Leiterin Birgit Degenhardt geht in den Ruhestand. Sie hat dieses „Haus der Unruhe“, wie der Werkraum innerhalb der Stiftung bezeichnet wird, programmatisch geprägt. Der Wechsel ist aufgegleist, „aber Birgit Degenhardt bleibt uns dennoch erhalten“, versichert Göbel. Dies auf einem Feld, das die Initiatorin der Lörracher Kinderbuchmesse seit vielen Jahren erfolgreich bestellt: der Leseförderung.

Stifter Hans Schöpflin (r.) mit seiner Tochter Lisl Schöpflin, stellvertretende Beiratsvorsitzende, und Tim Göbel vor dem Plankiosk auf dem Brombacher Fabric-Gelände. Im Hintergrund die Villa Schöpflin und der Werkraum Foto: Bernhard Konrad

Unterdessen denkt die Stiftung darüber nach, ob sie ihren Ansatz, erfolgreiche Formate auch andernorts zu etablieren, bei der Kinderbuchmesse aufgreift – indes sei diese Entscheidung noch nicht endgültig gefallen.

Die Themenreihen des Werkraums laufen erfolgreich, die jüngste Auflage war komplett ausverkauft. Der Werkraum hat sich damit auch als Forum der gesellschaftspolitischen Debatte in der Raumschaft etabliert. Gleichzeitig verliert er nicht die Bodenhaftung: Literaturvermittlung, Leseförderung, Ferienprogramm, Ausstellungen, Plattform für lokale Initiativen: Diese Vielfalt vereint der Werkraum Schöpflin unter einem Dach.

Das Fabric-Areal

Mittlerweile haben sich auch auf dem Fabric-Gelände unterschiedliche Nutzungen etabliert, so Göbel. Das Areal dient als Treff für Bürger jeden Alters. Der „Flowmarkt“ lädt mit Verkaufsständen und buntem Rahmenprogramm mit Live-Musik, Foodtrucks und Infoständen auf das Gelände. Beim „Frischluftsommer“ werden Open-Air-Kino, Konzerte und andere Veranstaltungen unter freiem Himmel angeboten. Im Frühjahr verwandelt die „Garten-Fabric“ mit „Natur vernetzt“ das Gelände in einen Marktplatz für Natur-Themen, hinzu kommen etliche Workshop-Offerten. Und Ende November wird „Winterzauber“ mit Punsch, Feuer und Musik gefeiert. Kurzum: Fabrik ist in der Stadtgesellschaft angekommen.

Und – auch wichtig: Das Thema Ruhestörung halte sich in Grenzen, sagt Göbel. Punktuell habe es schon Beschwerden gegeben, aber es gebe kein strukturelles Problem.

Die Schule

Eine Premiere kann die Schöpflin Schule vermelden: Der erste Jahrgang wurde an weiterführende Schulen verabschiedet. Das pädagogische Konzept habe sich bewährt. Auch hier eine Innovation: Nachdem die Schule zunächst becatert wurde wie andere Einrichtungen auch, habe sie mit Niklas Schröter jemanden gefunden, der regional, saisonal und in Bioqualität für die Schüler kocht. Dies zu einem minimal höheren Preis, aber mit positiver Resonanz der Kinder, berichtet Göbel. Einige Schulen haben sich schon nach dem Konzept erkundigt.

Sehr gut laufe auch eine Kooperation zwischen Schöpflin- und Hellbergschule mit dem Musikverein Brombach.

Die Villa Schöpflin

Die gegenüber liegende Villa Schöpflin, Zentrum für Suchtprävention, hat erfolgreich Angebote gegen digitale Sucht an weiterführenden Schulen etabliert. Die Nachfrage ist mittlerweile auch von Seiten etlicher Grundschulen groß. Indes, so Göbel, liege für Grundschüler kein Versorgungsauftrag des Landkreises vor – zudem seien auch die Kapazitäten nicht vorhanden. Deshalb freue er sich um so mehr, dass Mitte September ein Präventionsprogramm für digitale Gesundheit für Eltern und ihre Kinder online zur Verfügung stehe.