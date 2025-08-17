Wandel und Wechsel in Brombach: Schöpflin Stiftung vor dem nächsten Sprung in Lörrach

Die Schöpflin Stiftung nimmt in Brombach Anlauf für den nächsten Entwicklungssprung. Gleichzeitig wird der Leitungswechsel im Werkraum Schöpflin vorbereitet.
Fabric, jener soziokulturelle Mitmach-Ort aus der Ideenschmiede der Bürgerschaft, nimmt Gestalt an. Zuletzt informierten Planer, Architekten und Stiftungsmitarbeiter über den Stand der Dinge auf dem Areal: Dort wird das Ergebnis der „Wunschproduktion“ mit ihren 1600 Eingaben aus der Stadtgesellschaft sichbar. Projektleiterin Sabine Peitzmeier skizzierte den Fahrplan zum Bau von Punkthaus und Parklandschaft. Die Rohbauarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen.