Waldwirtschaft im Kreis Lörrach: Forstbetriebsgemeinschaften gehen zusammen

Michael Meyer-Heisig, Geschäftsführer der FBG Dreiländereck mit Stammsitz in Kandern, erläuterte die Hintergründe des Wunsches nach einer Verschmelzung der beiden FBGs zu einer Forstbetriebsgemeinschaft. Es gehe vor allem darum, die Kräfte zu bündeln und die Effizienz zu steigern, erklärte Meyer-Heisig. Die beiden FBGs arbeiten schon seit sechs Jahren zusammen im gleichen Haus, nämlich dem Forsthaus in Kandern. Die Zusammenarbeit sei gut, und so reifte der Wunsch, sich zusammenzuschließen.

Statt 40 gibt es nur noch drei Sägewerke Beide FBGs verfügen über circa 9000 Hektar Waldbetriebsfläche und ungefähr 2000 Mitglieder pro FBG. Vor 50 Jahren habe es noch etwa 40 Sägewerke im Landkreis gegeben, übrig geblieben sind noch drei. Das bedeutet, das nur wenig Rundholz im Landkreis verbleibt. Das Holz kommt aus einer Kombination von Kommunal- und Privatwäldern. Die Waldbesitzer bekommen das Geld für den Holzverkauf von der Forstbetriebsgemeinschaft.

Satzungsänderung notwendig

Im Kreis gibt es momentan noch drei FBGs: Todtnau, Dreiländereck und FBG Kleines Wiesental. Die Vorteile einer Fusion seien vielfältig, erklärte Meyer-Heisig. Die Rechnungsstellung laufe dann nur noch über eine Stelle, und auch andere wirtschaftliche und organisatorische Abläufe würden von einer gemeinsamen Zentrale aus geleitet. Allerdings dürften zwei FBGs laut Gesetz nicht fusionieren, was zwar nicht so ganz nachzuvollziehen sei, aber vielleicht steuerliche Gründe haben könnte, sagte Meyer-Heisig. Aus diesem Grund müsse man eine Satzungsänderung vornehmen, was bedeutet, dass die FGB Dreiländereck sich auflösen und die neue Forstbetriebsgemeinschaft „FGB im Dreiländereck“ heißen wird.

Zahlreiche Synergieeffekte

Die Rechtsfähigkeit der Betriebsgemeinschaft als forstwirtschaftlicher Zusammenschluss in Form eines wirtschaftlichen Vereins wurde von der Höheren Forstbehörde anerkannt. Das neue Logo ist eine Kombination der beiden alten der jeweiligen FBGs. Zu den Aufgaben der neuen FBG gehören die Verbesserung der Bewirtschaftung der angeschlossenen Waldflächen sowie das gemeinsame Vermarkten der Forsterzeugnisse. Auch die Planung, Organisation und Durchführung von Forstbetriebsarbeiten, der Bau und Unterhalt von Walderschließungswegen und die Beratung von Mitgliedern, sowie Fortbildungen sind Sache der FBG.

Zusammenschluss ab Januar 2026 rechtskräftig

Nach viel Theorie wurde nun ganz praktisch abgestimmt. Entschieden werden musste über die Auflösung der FBG Dreiländereck und die Aufnahme deren Mitglieder in die FGB, über die Vertreterversammlung und den Liquidator, in diesem Fall Michael Meyer-Heisig, der die Abwicklung der Auflösung der FGB Dreiländereck übernimmt. Allen Beschlüssen wurden durch die anwesenden Mitglieder mit wenigen Enthaltungen zugestimmt, und so steht einem Zusammenschluss der beiden FBGs nichts mehr im Wege. Diese soll zum 1. Januar 2026 rechtskräftig vollzogen werden.