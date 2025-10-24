Waldwirtschaft im Kreis Lörrach: Forstbetriebsgemeinschaften gehen zusammen

Die Forstbetriebsgemeinschaften Kleines Wiesental und Dreiländereck werden fusionieren. Bei einer Mitgliederversammlung in Steinen wurde der Weg freigemacht.
Michael Meyer-Heisig, Geschäftsführer der FBG Dreiländereck mit Stammsitz in Kandern, erläuterte die Hintergründe des Wunsches nach einer Verschmelzung der beiden FBGs zu einer Forstbetriebsgemeinschaft. Es gehe vor allem darum, die Kräfte zu bündeln und die Effizienz zu steigern, erklärte Meyer-Heisig. Die beiden FBGs arbeiten schon seit sechs Jahren zusammen im gleichen Haus, nämlich dem Forsthaus in Kandern. Die Zusammenarbeit sei gut, und so reifte der Wunsch, sich zusammenzuschließen.